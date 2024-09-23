Знания выпускников 9-го класса о вакцинации и системе здравоохранения практически на нуле, такое мнение высказал в интервью для программы "900 секунд" на канале TV3 вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Латвии Айнис Дзалбс.

"У них сложилось мнение, сформированное в период COVID-19, с высокой вероятностью наполненное дезинформацией и стигматизацией. Я предполагаю, что это то поколение, которое будет избегать вакцинации и не станет вакцинировать своих детей", — заявил он, добавив, что молодежь не получила недлежащий уровень образования по этим вопросам.

Он подчеркнул, что в вопросах профилактики и вакцинации необходимо много работать с обществом.

По мнению врача, государство не справляется, указывая на то, что в социальных сетях и других источниках до сих пор присутствует абсолютная дезинформация, и нет системы для решения этой проблемы.

Дзалбс также отметил, что было бы проще напоминать пациентам о вакцинациях и других важных вопросах, но нет электронной базы данных, которая упростила бы эту задачу.

Кроме того, необходимо работать с медицинскими специалистами, обеспечивая дополнительное образование, мотивацию, а также вести диалоги с теми медиками, которые не поддерживают вакцинацию, добавил Дзалбс.

В то же время Дзалбс отметил, что Латвия — одна из стран, где охват вакцинации в целом очень хороший. Например, показатели детской вакцинации часто превышают 95% и более. Однако есть отдельные категории, где охват вакцинации недостаточен.

Он сказал, что примерно 70% всех жителей Латвии успешно сотрудничают с медиками и решают вопросы, связанные с вакцинацией. Примерно у 25% населения есть сомнения или вопросы, и им необходимо уделить время для разъяснений.

"Есть очень небольшая часть населения, которая настроена фанатично и видит жизнь и биологические процессы через совершенно другие призмы. С такими людьми работать сложнее всего — обычная коммуникация и разъяснительная работа здесь не действуют", — подчеркнул Дзалбс, добавив, что, возможно, здесь необходимы дополнительные юридические решения.

Он также отметил, что эти люди достаточно агрессивно действуют в информационном пространстве, легко поддаются различной дезинформации и активно её распространяют.

С медицинской точки зрения, Дзалбс видит пользу, например, в возможном запрете невакцинированным детям посещать образовательные учреждения. Однако медик подчеркнул, что при рассмотрении вопроса наказаний и санкций необходимо тщательно оценивать возможные риски и выгоды. Он напомнил, что во время пандемии COVID-19 были случаи, когда люди были готовы уволиться с работы, забрать детей из школ и практически изолироваться от общества. "Здесь речь может идти о радикально настроенных людях, которые могут еще больше навредить своим детям, изолируя их", — выразил опасения врач.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе после заседания Государственного совета по иммунизации министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что в Латвии необходимо ужесточить контроль за распространением дезинформации о вакцинации. Министерство здравоохранения планирует направить в службы безопасности заявление с просьбой об усилении мониторинга дезинформации для укрепления вопросов общественного здоровья и безопасности.

Заседание Государственного совета по иммунизации было созвано после смерти невакцинированного ребенка, заболевшего дифтерией.

Абу Мери добавил, что в отношении невакцинированных детей важно рассмотреть вопрос о том, какую юридическую ответственность следует возложить на родителей. В этом вопросе необходимо сотрудничать с Министерством юстиции и юристами, однако денежные штрафы и тюремные заключения вряд ли будут эффективны, отметил министр.

По мнению Абу Мери, базовые вакцины должны быть обязательными, и в этом вопросе следует следовать практике Германии и Чехии. С этим согласились и другие участники заседания.

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