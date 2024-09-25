"Мы видим всю эту ситуацию. На мой взгляд, и рижане, и гости города - все жители Латвии, которые находятся в Риге, видят, что городу не хватает денег на инфраструктуру, дороги, школы и на все, что необходимо. Если продолжать в том же духе, к сожалению, ничего хорошего не выйдет", - сказал в программе Spried ar Delfi вице-мэр Риги, сопредседатель объединения самоуправлений Риги и Рижского региона Rīgas metropole Эдвардс Ратниекс, рассуждая о финансовом положении столицы и ее огромных взносах в фонд выравнивания самоуправлений.

Есть разные пути решения проблем, но пока Рига платит в фонд выравнивания 133 миллиона евро, а государство - 35 миллионов, это явно показывает, как государство относится к самоуправлениям. Все самоуправления, в том числе Рига и Добеле, предоставлены сами себе, считает Ратниекс.

"Мы все видим эту ситуацию, она никого не радует, и мы очень хотим большей поддержки от государства, участия в решении наших проблем. За последние годы мы получили кучу новых функций, но эти функции не финансируются государством", - сказал вице-мэр.

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