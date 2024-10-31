В Риге уже несколько лет в праздничные дни ноября и на Новый год не запускают фейерверки. Такое решение в свое время приняли крупные города Латвии - никаких салютов, пока в Украине идет война. Тем более, что звуки взрывов очень тяжело воспринимают украинские беженцы, заставшие у себя на родине ужасы войны. Правда, некоторые латвийские города отказываются от этого соглашения. Что будет делать Рига?