В Риге уже несколько лет в праздничные дни ноября и на Новый год не запускают фейерверки. Такое решение в свое время приняли крупные города Латвии - никаких салютов, пока в Украине идет война. Тем более, что звуки взрывов очень тяжело воспринимают украинские беженцы, заставшие у себя на родине ужасы войны. Правда, некоторые латвийские города отказываются от этого соглашения. Что будет делать Рига?
По словам представителей муниципалитета, это также снижает уровень загрязнения окружающей среды и шума, травмирующего домашних животных.
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