"Милитаризованная скульптурная композиция" возле Адажской военной базы будет сохранена, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Министр пояснил, что уже велись дискуссии о том, что делать с этой композицией. По его словам, установленный бронетранспортер показывает истоки механизации нашей бригады. Спрудс заявил, что большая часть финансирования была вложена в благоустройство площади, а сам объект обошелся "не в самую большую сумму".

По его словам, эти расходы были бы необходимы в любом случае.

"Поэтому мы пока берем паузу", - сказал министр, добавив, что вопрос заключается в том, не приведет ли иное решение к дополнительным расходам, чего он, конечно же, не хотел бы.

В четверг, 31 октября, завершится служебная проверка по этому вопросу. Предварительно можно сделать вывод, что намерения были благими, сказал министр. Однако произошло удорожание, поэтому можно задавать вопросы об эффективном использовании средств.

Отвечая на вопрос о том, узнает ли общество, кто несет ответственность, Спрудс сказал, что в этом случае в течение нескольких лет в процесс были вовлечены несколько человек.

Как сообщалось ранее, осенью на Адажской военной базе НВС в Кадаге на бетонном постаменте был установлен отслуживший свой срок гусеничный бронетранспортер CVR(T). Его назвали "милитаризованной скульптурной композицией", на создание которой было потрачено около 183 000 евро. Министр обороны в связи с этим поручил начать служебную проверку.

Спрудс отметил, что это неэффективное использование финансирования.

Параллельно служебной проверке Спрудс поручил разработать и внедрить улучшения в области связанных со строительством закупок и надзора за ними в оборонной отрасли, включая аудит существующих проектов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !