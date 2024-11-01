Решение о том, можно ли использовать иностранный язык наряду с латышским в городской рекламе, принимает самоуправление, сообщила агентству LETA заместитель директора Центра государственного языка (ЦГЯ), руководитель Департамента языкового контроля Мадара Реке.

Как сообщалось ранее, директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк заявила, что Рижская дума мешает театру выполнять возложенные на него государством задачи, препятствуя размещению рекламы на русском языке.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в ЦГЯ отметили, что, согласно Закону о государственном языке, информация, предоставляемая государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, должна быть исключительно на латышско языке.

В то же время закон предусматривает исключения, когда использование иностранного языка разрешено в местах, открытых для публики. Например, при предоставлении информации о международном туризме или международных мероприятиях. Исключения распространяются на все иностранные языки, и русский язык не имеет особого статуса.

Решение об использовании иностранного языка в городской рекламе принимает самоуправление. "Муниципалитет сам лучше знает, что происходит на его административной территории", - сказала Реке, добавив, что ЦГЯ может только посоветовать, каким исключениям может соответствовать использование иностранного языка.

Нормативное регулирование в отношении публичной информации не предусматривает разграничения, на основании которого информация может быть представлена на иностранном языке. Например, являются ли целевой аудиторией русскоязычные жители.

"В принципе, нужно говорить с местной общественностью, и государственные и муниципальные предприятия должны обращаться к местному самоуправлению только на государственном языке", - подчеркнула Реке.

По мнению ЦГЯ, в нынешних геополитических условиях существует "острая необходимость в целенаправленной политике по защите государственного языка", и государство обязано "всеми средствами" обеспечить, чтобы латышский язык действительно выполнял свою функцию государственного языка - общего языка общения и демократического участия общества.

ЦГЯ считает, что использование государственного языка является приоритетным в городской среде, вывесках и рекламе.

Если в информации наряду с государственным языком используется иностранный язык, то текст на латышском языке должен иметь приоритет и не должен быть меньше текста на иностранном языке по форме и содержанию, предусматривает закон.

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