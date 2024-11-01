Комиссия по служебной проверке просила продлить срок проверки затрат на "военизированную скульптурную композицию" в Кадаге, сообщил в интервью TV3 министр обороны Андрис Спрудс.

В установленный для завершения служебной проверки срок был подготовлен промежуточный отчет, в котором отмечается, что на реализацию проекта ушли годы. Изначально планировалось, что "скульптурная композиция" будет меньших размеров, ее стоимость три-четыре года назад оценивалась примерно в 20 000 евро, а в настоящее время выросла до 183 000 евро.

По словам Спрудса, стоимость выросла во многом потому, что была благоустроена большая территория вокруг объекта, на что и ушла основная часть денег. Сам объект обошелся примерно в 30 000 евро.

Спрудс повторил, что произошедшее ставит под сомнение обоснованность расходов Национальных вооруженных сил на эту композицию.

На просьбу назвать виновных Спрудс не откликнулся, отметив, что такая ситуация сложилась из-за сочетания людей и факторов. На данный момент нельзя говорить о каких-либо злоупотреблениях.

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