В среду, 4 декабря, Сейм приступил к рассмотрению главных финансовых документов страны - проекта государственного бюджета на 2025 год и еще 31 сопровождающих законопроектов. Налоговая реформа утверждена, завтра Сейм примет и сам госбюджет. Ключевое, что нужно знать о госбюджете: расходы превышают доходы, растет госдолг и большими усилиями удается вписать дефицит госбюджета в установленный лимит, единственный приоритет в этом году - нацбезопасность. Сопровождающие законопроекты предусматривают существенные изменения: меняются ставки подоходного налога с жителей и вводится единый повышенный необлагаемый минимум, перекидываются средства из 2-го пенсионного уровня в 1-й, вводится "налог солидарности" для банков.
Сейм успел принять поправки к Закону "О налоге на добавленную стоимость", предусматривающие сохранение снижение ставки НДС в 12% на свежие овощи, фрукты и ягоды, а также ввести взносы солидарности для банков на ближайшие три года. Также парламент проголосовал за повышение на 10% налога на эксплуатацию транспортных средств, который платят все автовладельцы. Сейм также разрешил в течение года работающим родителям получать пособие по уходу за ребенком в размере 75% от суммы социальных взносов, а не 50% как сейчас.
Парламент внес изменения в Закон "О подоходном налоге с жителей", которые затронут каждого работающего латвийца. Останется всего две ставки этого налога, но необлагаемый минимум повысится и станет фиксированным.
Также Сейм сократил взносы во 2-й уровень пенсионной системы в пользу 1-го уровня.
К 21.00 Сейм утвердил 31 законопроект, остался только непосредственно проект госбюджета. В 21.00 заседание было прервано. Завтра, 5 декабря, Сейм - после очередного заседания - возьмется за госбюджет.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv