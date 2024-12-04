В среду, 4 декабря, Сейм приступил к рассмотрению главных финансовых документов страны - проекта государственного бюджета на 2025 год и еще 31 сопровождающих законопроектов. Налоговая реформа утверждена, завтра Сейм примет и сам госбюджет. Ключевое, что нужно знать о госбюджете: расходы превышают доходы, растет госдолг и большими усилиями удается вписать дефицит госбюджета в установленный лимит, единственный приоритет в этом году - нацбезопасность. Сопровождающие законопроекты предусматривают существенные изменения: меняются ставки подоходного налога с жителей и вводится единый повышенный необлагаемый минимум, перекидываются средства из 2-го пенсионного уровня в 1-й, вводится "налог солидарности" для банков.