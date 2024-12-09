Совместное заседание правлений объединения "Новое Единства" и самой влиятельной входящей в него партии "Единство" не внесло ясность в то, какого кандидата на должность президента Банка Латвии поддержит премьерская политическая сила. При этом политики от "Нового Единства" - самой многочисленной фракции в 14-м Сейме - считают, что у коалиции должен быть один кандидат.

В декабре, напомним, истекает срок полномочий Мартиньша Казакса, он имеет право занять эту должность повторно. Казакс уже заявил, что готов идти на второй срок. Однако политики не говорит ни "да", ни "нет". Сегодня все ждали решения от "Нового Единства", но его не последовало.

"Мы по-прежнему считаем, что коалиции нужен один кандидат", - сказала премьер-министр и председатель "Нового Единства" Эвика Силиня, добавив, что вопрос будет обсуждаться в понедельник во второй половине дня на собрании по сотрудничеству партий, формирующих правительство.

После совместного обсуждения будет принято решение о дальнейших шагах, учитывая реакцию партнеров по коалиции.

Эдмундс Юревицс, глава фракции "Новое Единство" в Сейме, также сказал журналистам, что для коалиции важно договориться о едином кандидате на пост президента Банка Латвии.

Юревицс сказал, что до того, как будут выслушаны партнеры по коалиции, дальнейшая информация обнародована не будет.

Напомним, что коалиционный Союз "зеленых" и крестьян - уже официально выдвинули главу госагентства Altum Рейниса Берзиньша, коалиционные "Прогрессивные" склонны поддержать Мартиньша Казакса. Премьерское "Новое Единство" пока хранит молчанием.

Непонятны и настроения оппозиции. "Латвия на первом месте" критикует Казакса, а "Объединенный список" - уклончив. Национальное объединение намерено встретиться на этой неделе и с Казаксом, и с Берзиньшем.

"Стабильности!" выдвинет своего кандидата Павла Кузьмина, но шансов на утверждение у него нет.

Среди кандидатов называются и нынешние заместители президента Банка Латвии, упоминаются и высокопоставленные деятели "Нового Единства", которые, впрочем, уверяют, что глава Центробанка не должен быть политически ангажированной фигурой.

Все это создает риск непрогнозируемого пока голосования в Сейме - не исключено, что глава Центробанка будет избран и на оппозиционных голосов. Нет уверенности в том, что Казакс будет утвержден. Ситуация усугубляется тем, что в ближайшее время Сейму еще предстоит избрать трех членов Совета Банка Латвии.

К тому же ситуация, при котором у правительственных партий нет единой позиции, грозит штормом правительству Эвики Силини ("Новое Единство"), в котором и так наметились противоречия вокруг реализации первого этапа Rail Baltica.

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