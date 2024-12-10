После падения режима Саддама Хусейна в Сирии многие страны Европы приостановили рассмотрение документов на предоставление убежища сирийским беженцам. На время перерассмотрения рисков преследования по политическим причинам. Портал Delfi направил запрос в МИД и Управление по делам гражданства и миграции ( PMLP ), каких последствий падения режима Хусейна можно ожидать в Латвии?

Представители BAMF пояснили журналистам Der Spiegel, что изменившаяся ситуация в ближневосточной стране требует дополнительного анализа. По его итогам критерии для предоставления убежища могут быть пересмотрены. На вчерашний день его сотрудники рассматривали более 47 тысяч заявлений о предоставлении убежища от граждан Сирии. Ведомство заверили сирийцев, уже получивших положительные решения по своим ходатайствам, что выводы не будут пересмотрены задним числом.