После падения режима Саддама Хусейна в Сирии многие страны Европы приостановили рассмотрение документов на предоставление убежища сирийским беженцам. На время перерассмотрения рисков преследования по политическим причинам. Портал Delfi направил запрос в МИД и Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), каких последствий падения режима Хусейна можно ожидать в Латвии?
Представители BAMF пояснили журналистам Der Spiegel, что изменившаяся ситуация в ближневосточной стране требует дополнительного анализа. По его итогам критерии для предоставления убежища могут быть пересмотрены. На вчерашний день его сотрудники рассматривали более 47 тысяч заявлений о предоставлении убежища от граждан Сирии. Ведомство заверили сирийцев, уже получивших положительные решения по своим ходатайствам, что выводы не будут пересмотрены задним числом.
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