На июньских муниципальных выборах в Даугавпилсе договорились создать совместный список "Латвия на первом месте" и Латгальская партия. Об этом в соцсети "X" (ранее Twitter) лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс.
Возглавит список будет сопредседатель Латгальской партии, бывший председатель Даугапилсской городской думы Янис Лачплесис.
Лачплесис, поясняя необходимость создания, подчеркнул: "На данный момент предложенные инструменты для развития Латгале и Даугавпилса, даже если они правильные, недостаточны. Необходим резкий рывок в привлечении инвестиций. Только объединив силы, можно добиться успеха".
Шлесерс заявил, что обе партии объединяют силы в крупнейшем городе Латгалии, чтобы поднять Даугавпилс. "Мы полны решимости способствовать экономическому росту, чтобы привлечь как местные, так и зарубежные инвестиции именно в Латгале. Только тогда в Даугапилс и Латгале вернутся семьи, которые были вынуждены уехать в поисках лучших условий жизни и работы", — отмечает Шлесерс.
Кандидаты от общего списка будут известны в марте следующего года. Обе партии выступают за консервативные ценности, укрепление восточной границы страны, прекращение экономического спада - с особым вниманием к Латгальскому региону. Также политические силы выступают за преодоление демографического кризиса ситуации и против нелегальной миграции, с которой в первую очередь сталкивается именно Латгалия.
Напомним, что в ноябре действующий мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и другие депутаты городской думы, избранные в 2021 году в муниципалитет от "Согласия", а после парламентских выборов 2022 года покинувшие эту политическую силу, учредили новую партию Sarauj, Latgale!.
Ранее в Даугавпилсе общественная активистка Ольга Петкевич и депутат городской думы Михаил Лавренов учредили партию Daugavpils – mana pils.
В свою очередь, "Латвия на первом месте" ранее подписала договор с партией Kopā Latvijai о совместном старте на муниципальных выборах в Резекне. Партию Kopā Latvijai возглавляет бывший мэр Резекне Александр Барташевич (ранее - "Согласие"), он и возглавит список.
Сам Айнар Шлесерс намерен претендовать на пост мэра Риги, баллотируясь на муниципальных выборов в столице. "Латвия на первом месте" активно претендует на голоса русскоязычных граждан, Шлесерс не скрывает своего намерения получить часть электорального наследия "Согласия" - вероятно, и в Риге, и в Латгалии.