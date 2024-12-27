На июньских муниципальных выборах в Даугавпилсе договорились создать совместный список "Латвия на первом месте" и Латгальская партия. Об этом в соцсети "X" (ранее Twitter) лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс.

Возглавит список будет сопредседатель Латгальской партии, бывший председатель Даугапилсской городской думы Янис Лачплесис.

Лачплесис, поясняя необходимость создания, подчеркнул: "На данный момент предложенные инструменты для развития Латгале и Даугавпилса, даже если они правильные, недостаточны. Необходим резкий рывок в привлечении инвестиций. Только объединив силы, можно добиться успеха".

Шлесерс заявил, что обе партии объединяют силы в крупнейшем городе Латгалии, чтобы поднять Даугавпилс. "Мы полны решимости способствовать экономическому росту, чтобы привлечь как местные, так и зарубежные инвестиции именно в Латгале. Только тогда в Даугапилс и Латгале вернутся семьи, которые были вынуждены уехать в поисках лучших условий жизни и работы", — отмечает Шлесерс.

Кандидаты от общего списка будут известны в марте следующего года. Обе партии выступают за консервативные ценности, укрепление восточной границы страны, прекращение экономического спада - с особым вниманием к Латгальскому региону. Также политические силы выступают за преодоление демографического кризиса ситуации и против нелегальной миграции, с которой в первую очередь сталкивается именно Латгалия.

Daugavpilī ar kopīgu sarakstu startēs LPV un LP

Gatavojoties nākamgad 7.jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, kopīgu sarakstu Daugavpils pilsētā vienojušās veidot partijas LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ (LPV) un LATGALES PARTIJA. Saraksta līderis būs LATGALES PARTIJAS… pic.twitter.com/S3dWaP9n6b — Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) December 27, 2024

Напомним, что в ноябре действующий мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и другие депутаты городской думы, избранные в 2021 году в муниципалитет от "Согласия", а после парламентских выборов 2022 года покинувшие эту политическую силу, учредили новую партию Sarauj, Latgale!.

Ранее в Даугавпилсе общественная активистка Ольга Петкевич и депутат городской думы Михаил Лавренов учредили партию Daugavpils – mana pils.

В свою очередь, "Латвия на первом месте" ранее подписала договор с партией Kopā Latvijai о совместном старте на муниципальных выборах в Резекне. Партию Kopā Latvijai возглавляет бывший мэр Резекне Александр Барташевич (ранее - "Согласие"), он и возглавит список.

Сам Айнар Шлесерс намерен претендовать на пост мэра Риги, баллотируясь на муниципальных выборов в столице. "Латвия на первом месте" активно претендует на голоса русскоязычных граждан, Шлесерс не скрывает своего намерения получить часть электорального наследия "Согласия" - вероятно, и в Риге, и в Латгалии.

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