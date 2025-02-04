"Есть право на оплату!" Все фотографируются с котиком из Straume и тусуются в Ezītis miglā, а что с того авторам?

Перед памятником Свободы появилась надпись RĪGA с фигуркой кота из анимационного фильма Straume – с ним фотографируются местные и туристы. Уже 9 лет в Латвии пользуется огромной популярностью франшиза ресторанов Ezītis miglā. Получают ли что-то за это авторы знаменитых анимационных фильмов и образов? Портал Delfi обратился с вопросами к ответственным за авторские права в Латвии и на анимационный фильм в Straume в частности.

В конце января на сайте латвийского агентства авторских прав AKKA\LAA появилось грозное напоминание: "Для всех поклонников анимационного фильма Straume: прежде чем вы собираетесь использовать персонажей фильма для воспроизведения на сувенирах, футболках, кепках, плакатах и ​​многом другом, как для коммерческих, так и для некоммерческих целей - обратитесь к продюсерам фильма и получите разрешение (лицензию).

Fоtо: LETA

Разрешение должно быть получено от вас до использования изображений. В письменной форме и подписанное обеими сторонами. Это правило касается использования изображений из любого фильма, как отечественного, так и зарубежного".

Теперь, когда фигурка котика Straume появляется повсюду — на настольных играх, лимонадах, майках, сумках, в парках и напротив памятника Свободы, возникает вопрос, все ли последовали призыву агентства авторских прав? И что с другим популярным героем рижских улиц - Ежиком в тумане. Получает ли автор легендарного фильма Юрий Норштейн что-то за свое творение?

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