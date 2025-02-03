"Нельзя сказать - с демократией у нас все в порядке, не делаем ничего". Эксперты - об инициативе Ринкевича снизить порог созыва референдумов

На прошлой неделе президент Латвии Эдгар Ринкевич анонсировал свою законодательную инициативу, предусматривающую снижение порога инициирования референдумов. Пока глава государства держит интригу, какие именно механизмы будут предложены в законопроекте - об этом станет известно в течение ближайших месяцев. В программе Spried ar Delfi эксперты - политолог, ведущий исследователь центра общественной политики Providus Ивета Кажока и юрист, специалист в области конституционного права Эдгар Пастарс - говорят о том, какими эти изменения могли бы быть.

Кризис легитимности: референдумы - выход?

По словам Иветы Кажоки, до сих пор действующий президент Эдгар Ринкевич не проявлял себя как политик, который особо полагался на методы прямой демократии. Но одновременно, подчеркнула политолог, наблюдается некий кризис легитимности - низкий уровень доверия народа правительству, политическим партиям. "Для преодоления этого кризиса надо что-то делать. И президент предложил смотреть в этом направлении - попробовать добиться, чтобы до представителей власти в парламенте, правительстве доходили сигналы из общества по тем вопросам, которые общество волнуют. И если общество не чувствует себя услышанным, то в таком случае можно было бы инициировать референдум, чего в стране не было более десяти лет назад", - сказала Кажока.

По мнению исследователя Providus, проведение референдума раз в два-три года могло быть иметь позитивный эффект - это способствовало бы тому, что люди следили бы за политическими процессами, чувствовали бы, что от них в Латвии что-то зависит. В полной мере это ощущение, считает исследователь, участие в выборах все же не дает. "Референдум был до сих пор механизмом баланса власти в случае, если общество чувствует себя неуслышанным, может сказать окончательное слово", - подчеркнула Кажока.

В то же время политолог признала, что пока неясно до конца, чем руководствовался сам президент, выдвигая эту инициативу, и потому пока сложно оценить, насколько далеко идущие или косметические последствия у нее будут. Пока Эдгар Ринкевич нюансы, связанные со своей инициативой не раскрыл, а здесь нюансы - самое главное, считает исследователь.

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