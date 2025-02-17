Портал Delfi получил сигнал от родителей учеников одной из центральных рижских школ: учебное заведение покинули сразу пять учителей. В феврале на сайте Рижской думы появилось много свежих вакансий. Ситуацию связывают с языковыми проверками. Но уходят и учителя-латыши. Самое популярное объяснение — слишком нервная атмосфера, морально устали. Недавно схожая ситуация возникла в Даугавпилсе.

В такой ситуации любая встряска может стать последней. Так ситуацию обрисовывают сами учителя. Февральские языковые проверки для многих сыграли роль триггера.

На сайте вакансий Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы к 14 февраля скопилось 232 заявки от школ и детсадов - на педагогов и поддерживающий персонал. Практически все они появились там в феврале.

Самая большая нехватка — среди педагогов дошкольного образования. Причем 32 из 34 вакансий датированы февралем.

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