Как Латвия держит оборону? В Европе мощный всплеск "венерических" заболеваний, особенно гонореи

"Гонорея бьет рекорды на фоне резкого роста общего числа сексуально-трансмиссивных (СТС) заболеваний в Европе" - объявили международные издания Politico и Euronews. Статистика по СТС в Латвии не выглядит столь угрожающей. Впрочем, и поводов для спокойствия не дает. Портал Delfi узнавал, в чем причина напасти в Европе и что на этом фронте происходит в Латвии. Своими наблюдениями и советами также поделился дерматолог-венеролог Раймондс Карлс.
По всей Европе стремительно распространяются инфекции, передающиеся половым путем. При этом резко возросло число случаев конкретно сифилиса и гонореи, о чем говорят данные Европейского агентства заболеваний.
Быстрее всего сифилис распространяется в Америке и Африке. Но и картина Европы далеко не радужная.
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