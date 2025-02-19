Как Латвия держит оборону? В Европе мощный всплеск "венерических" заболеваний, особенно гонореи

"Гонорея бьет рекорды на фоне резкого роста общего числа сексуально-трансмиссивных (СТС) заболеваний в Европе" - объявили международные издания Politico и Euronews. Статистика по СТС в Латвии не выглядит столь угрожающей. Впрочем, и поводов для спокойствия не дает. Портал Delfi узнавал, в чем причина напасти в Европе и что на этом фронте происходит в Латвии. Своими наблюдениями и советами также поделился дерматолог-венеролог Раймондс Карлс.