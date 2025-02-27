Больше детей - ближе бедность? Демографические проблемы предлагают лечить "благоприятным отношением"
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Для улучшения демографической ситуации важна работа всего общества над формированием благоприятного отношения к семьям с детьми, заявили участники заседания подкомиссии по демографии, делам семьи и детей парламентской комиссии по устойчивому развитию.

Как сообщила представитель профильного департамента Министерства благосостояния Линда Лиепа, информационный отчет о развитии демографической политики был повторно согласован, получены отзывы, в теперь министерство рассматривает поданные предложения и возражения, отчет дорабатывается. Планируется, что во второй половине марта его рассмотрит Совет по делам демографии, затем правительство, и начнется введение мер.

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"Улучшение демографической ситуации требует конкретных решений, финансов и сотрудничества всех отраслей", — сказала Лиепа.

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