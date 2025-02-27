За шесть лет в Латвии стало на треть меньше первоклассников, половина учителей - 50+ лет, между школами - неравенство

В ближайшие шесть лет число первоклассников в латвийских школах сократится на 34%, прогнозирует Министерство образования и науки, исходя из данных о рождаемости. К 2030 году в Латвии "должно быть достаточно" 160 крупных средних школ, из них 48 будут в Риге.

Министерство образования разработало модель оптимальной сети школ, которая показывает, в каких самоуправлениях, учитывая демографию и существующее количество школ, было бы возможно открыть еще одну крупную среднюю школу.

В рамках модели анализируются данные Центрального статистического управления о численности населения, возрастной структуре в самоуправлениях, количестве и возрастной структуре педагогов, а также дается оценка существующей сети школ. Предполагается, что в будущем в крупной средней школе должны учиться минимум 90 первоклассников.

При анализе информации о рождаемости в самоуправлениях использовались последние доступные данные за 2023 год. Министерство образования подчеркивает, что в 2024 году число новорожденных в стране снизилось на 13%. По оценкам министерства, в 2030 году в Латвии должно быть достаточно примерно 160 крупных средних школ и гимназий, из которых 48 будут находиться в Риге.

В Риге и Латгалии слишком много школ

Согласно оценке министерства образования оптимальная сеть школ с учетом будущих демографических тенденций и численности детей сформирована в 12 самоуправлениях из 43 – в Марупском, Адажском, Саласпилсском, Смилтенском, Гулбенском, Кулдигском, Салдусском, Валкском, Кекавском, Ропажском краях, Валке и Елгаве. В некоторых из этих самоуправлений существующая образовательная инфраструктура уже сейчас недостаточна для нынешнего и прогнозируемого количества детей, отмечает министерство.

В то же время в Риге на 28 школ больше, чем прогнозируемое министерством оптимальное количество школ в будущем. В министерстве это объясняют большим числом небольших частных школ, а также миграцией жителей из других регионов Латвии, особенно из пригородов Риги, в столичные средние школы.

В свою очередь, в Латгалии во всех самоуправлениях число школ не соответствует будущим демографическим тенденциям, что делает содержание средних школ в их нынешнем количестве в будущем нецелесообразным, считает министерство.

Более трети учителей - в пенсионном или предпенсионном возрасте

В Латвии 38% учителей общеобразовательных учреждений сейчас находятся в пенсионном или предпенсионном возрасте, свидетельствуют данные министерства. При этом наблюдаются значительные различия между самоуправлениями. Более молодой состав учителей характерен для пригородов Риги: в самоуправлениях Саласпилса, Марупе и Кекавы доля педагогов старше 55 лет составляет менее 30%. В то же время в Алуксненском и Краславском краях этот показатель превышает 50% от общего числа учителей.

"Политика демографии и инструменты ее улучшения не находятся в непосредственном ведении школ или педагогов, поэтому зарплаты учителей не должны зависеть от показателей, на которые они не могут повлиять", — отметил заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Янис Пайдерс.

Географическое неравенство латвийских школ

По словам Пайдерса, говорить следует не только о заработной плате, но и о качестве образования, что отражается в различиях в результатах централизованных экзаменов в разных самоуправлениях.

Например, учащиеся, набравшие более 80% на экзамене по математике высшего уровня, сконцентрированы преимущественно в Риге, свидетельствуют обобщенные данные о централизованных экзаменах за 12-й класс прошлого года. В средних школах и гимназиях Риги экзамен по математике на высшем или оптимальном уровне сдавали 38% всех выпускников средней школы в Латвии. Более половины из них — 54% — составляют ученики Рижских государственных 1-й, 2-й и 3-й гимназий, Агенскалнской государственной гимназии и Инженерной средней школы Рижского технического университета. Еще 18% выпускников обучались в других рижских образовательных учреждениях, а 3% — в школах Рижского региона планирования. При этом в столичных гимназиях учатся не только дети, проживающие в столице, но и молодёжь из ближайших окрестностей.

За пределами Риги было получено лишь 25% высоких результатов по математике. По словам Яниса Пайдерса, это указывает на "значительное неравенство" между школами Латвии и "системные проблемы" в латвийской системе образования.

"Возможности для развития талантов и качественное образование в настоящее время доступны там, где большее количество жителей. Логично, что родители хотят, чтобы у их детей был доступ к хорошему образованию, а значит, и к более широким возможностям в будущем, поэтому происходит внутренняя миграция", — рассуждает Пайдерс.

Статистика по другим централизованным экзаменам, особенно в сферах, где Латвии остро нужны специалисты, также не создает более привлекательную картину. Например, только в 16 самоуправлениях не менее десяти учеников сдавали централизованный экзамен по физике на высшем уровне. За исключением школ Валмиерского и Цесисского краев, в целом результаты были посредственными, а порой даже слабыми — в пределах 30–50%.

Централизованный экзамен по химии на высшем уровне сдали не менее десяти учеников лишь в 14 самоуправлениях, а в семи самоуправлениях не сдал его никто. Лучшие результаты по химии были показаны в Вентспилсе, а также в Добельском и Екабпилсском краях.

На централизованном экзамене по английскому языку за 12-й класс лучшие результаты показывают выпускники в Видземе, Земгалии, Курземе, Риге и пригородах Риги, а в краях Латгалии результаты чаще всего были ниже 50% или находились в пределах 50-55%.

"Школа — это важная локальная "остановка", в то время как обязанностью школ является обеспечение образования одинакового качества и, следовательно, одинаковых возможностей для каждого ребенка и молодого человека Латвии", — сказал Пайдерс. Он отметил, что сеть школ должна быть такой, которую самоуправления могут себе позволить и которая соответствует демографическим тенденциям.

Модель "Деньги следуют за учеником" исчерпала себя

В то же время существующая модель оплаты труда педагогов "Деньги следуют за учеником", по оценке Министерства образования и науки, не сможет обеспечить справедливое и соответствующее вознаграждение. К тому же нынешнее географическое размещение школ все больше будет сталкиваться с демографическими вызовами.

Вместо этого Министерство образования и науки предлагает внедрить новую модель финансирования школ "Программа в школе". Хотя планируется, что реформа будет реализована осенью, пока не известно, будет ли для этого найдено финансирование в госбюджете и будет ли она реализована в полном объеме. Ясность по этому вопросу должна была появиться до начала марта.

Однако сейчас ведомство осталось без министра. Премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") отправила в отставку министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство"). По неизвестно, кто из политиков займет эту должность.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !