Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") на первой в этом году совместной пресс-конференции акцентировали приоритет правительства борьбу с негативными демографическими тенденциями. По итогам 2024 года в Латвии зафиксирован антирекорд рождаемости.

По словам президента страны, низкая рождаемость связана, в том числе, с тем, что в возраст, когда заводят детей, вошло малочисленное поколение 90-х и нулевых годов рождения - эта демографическая яма была прогнозируема. Низкая рождаемость связана и с тем, что люди в связи с геополитической ситуацией, войной в Украине опасаются за будущее детей.

Ринкевич также отметил, что результаты решений, которые правительство может принять для улучшения демографической ситуации в этом или следующем году, можно будет оценить лишь через годы.

"Речь не только о пособиях и деньгах, хотя и это важно. Это скорее вопрос, как мы, общество, относимся к семьям, детям, какова доступность детских садов, школ, услуг здравоохранения. Нужно признать, что некоторые дела идут вперед, но есть и такие, в которых я бы абсолютно точно хотел бы видеть больший прогресс", - сказал президент.

Сегодня нужно найти решение, которые бы обеспечивало бы доступность детских садов детям с годовалого возраста, продолжила тему демографии Силиня. Она отметила, что во многих странах за рубежом уже внедрена такая услуга, позволяющая детям посещать детский сад с одного года.

Премьер-министр выразила мнение, что такое решение может способствовать возвращению родителей и детей в Латвию.

Кроме того, Силиня подчеркнула, что в этом году важно принять Закон "О спорте", который приведет в порядок сферу детского и молодежного спорта. Она отметила, что это также поможет молодым родителям организовать занятия для своих детей.

Глава правительства добавила, что это будет задачей не только правительства, но и Сейма, поскольку Закон "О спорте" должен быть принят парламентом.

Какие меры предлагает Минблаг?

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года Министерство благосостояния предложило меры по улучшению демографической ситуации, включая обеспечение доступности детских садов с одного года, внедрение дополнительных услуг по уходу за детьми, в том числе после уроков в начальной школе, пересмотр налоговых льгот и пособий, а также расширение других форм поддержки до и после появления ребенка в семье. Эти предложения изложены в докладе министерства о ситуации с демографической политикой в стране. В целях улучшения демографической ситуации министерство предложило три направления действий:

каждый ребенок — это ценность;

качественная среда для жизни

поощрение миграции и реэмиграции населения.

В рамках первого направления — "каждый ребёнок — это ценность" — Mинблаг предложило десятки новых мероприятий, для реализации большинства из которых потребуется дополнительное финансирование.

Министерство, в том числе, предложило обеспечить услуги детских садов для детей с одного года, включая бесплатное питание.

Также было предложено принимать в муниципальные детские сады детей, которые не задекларированы в данном муниципалитете, но чьи родители там работают. Министерство рекомендовало расширить группы детей, чьё зачисление в детские сады будет приоритетным, например, детей родителей с функциональными нарушениями, детей из многодетных семей и детей, которых воспитывает один взрослый.

Министерство также предложило создать более расширенную систему ухода и присмотра за детьми дошкольного возраста, включая кратковременный присмотр за детьми. Mинблаг рекомендовал подумать об организации присмотра за детьми вне рабочего времени детских садов, после окончания учебного дня в начальной школе, а также для детей родителей с нестандартным рабочим графиком. Также необходимо обеспечить присмотр за детьми в кризисных ситуациях.

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