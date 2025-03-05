Комиссия Сейма инициирует запрет на поездки в Россию и Беларусь для ряда сотрудников госуправления

Комиссия Сейма по национальной безопасности подготовила законопроект об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, который предусматривает запрет на выезд в Россию и Беларусь для части работников государственного управления. Об этом агентству LETA сообщили в пресс-службе Сейма.

Запрет на такие поездки из Латвии планируется установить для предотвращения или уменьшения угрозы национальной безопасности, создаваемой Россией и Беларусью, а также для обеспечения безопасности и законных интересов работников государственного управления в условиях, когда возможности Латвии защищать своих граждан ограничены.

Запрет на выезд в Россию и Беларусь предполагается распространить на лиц, имеющих специальное разрешение на доступ к государственной тайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также на работников Министерств обороны, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, подведомственных им учреждений, военных объектов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Налоговой и таможенной полиции, а также на таможенных должностных лиц Службы государственных доходов.

Также запрет коснется лиц, работающих в дипломатической или консульской службе, а также в судебных или прокурорских учреждениях.

Подведомственные учреждения Министерства внутренних дел – это Государственная полиция, Служба государственной безопасности, Государственная погранохрана, Государственная пожарно-спасательная служба, Бюро внутренней безопасности, Управление по делам гражданства и миграции, Государственное агентство обеспечения, Информационный центр Министерства внутренних дел, Центр здравоохранения и спорта Министерства внутренних дел, а также поликлиника Министерства внутренних дел.

Подведомственные учреждения Министерства юстиции – это Регистр предприятий, Служба контроля за неплатежеспособностью, Государственная земельная служба, Государственное бюро судебных экспертиз, Управление мест заключения, Патентное управление, Государственная пробационная служба, Центр государственного языка, Судебная администрация и Администрация гарантийного фонда алиментов.

В свою очередь, критическую инфраструктуру Латвии составляют объекты, функционирование которых имеет важное значение для существования государства и обеспечения основных потребностей общества. К таким объектам относятся, например, инфраструктура электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные объекты.

"Не секрет, что Россия и Беларусь все активнее проводят разведывательные мероприятия против Латвии, и для этих целей им может пригодиться любой гражданин Латвии, пересекший границу этих стран. Несмотря на четкие рекомендации Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности – как в интересах государственной, так и личной безопасности – не ездить ни в Россию, ни в Беларусь, количество выезжающих продолжает расти", – отметил председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис ("Новое Единство").

"Цель государства-агрессора при вербовке граждан Латвии – не только получение информации о внутриполитических процессах, запланированных внешнеполитических инициативах и мерах безопасности, необходимых для нормального функционирования страны, но также вовлечение этих лиц в другие вредоносные действия, включая мероприятия, направленные против интересов государства, или препятствование выполнению ими своих служебных обязанностей", - сказал Латковскис.

Запрет на поездки также будет распространяться на транзит через территорию России и Беларуси. Однако он не будет действовать в случаях, когда поездка необходима в связи с исполнением служебных обязанностей или по гуманитарным причинам, при условии получения разрешения на такой временный выезд из Латвии.

Законопроект предусматривает, что нарушение запрета на поездки будет считаться основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.

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