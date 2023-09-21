Из-за смены правительства придется выделить 321 971 евро на компенсации бывшим работникам министерств, сообщает агентство LETA со ссылкой на Госканцелярию.

Компенсации пойдут консультативным должностным лицам и парламентским секретарям, а самим министрам полагается компенсация в виде одной месячной зарплаты.

Бывшим сотрудникам Министерства экономики выплатят 45 462 евро, из них 15 228 — компенсации за неиспользованные отпуска, 21 556 евро — выходные пособия, а обязательные взносы работодателя на социальное страхование — 8678 евро.

Бывшим сотрудникам Министерства внутренних дел выплатят 18 319 евро, из них 5851 евро — компенсации за неиспользованные отпуска, 9000 евро — выходные пособия, а обязательные взносы работодателя на социальное страхование — 3468 евро.

Бывшим сотрудникам Министерства благосостояния выплатят 13 884 евро, из них 5159 евро — компенсации за неиспользованные отпуска, 6075 евро — выходные пособия, а обязательные взносы работодателя на социальное страхование — 2650 евро.

Бывшим сотрудникам Министерства сообщения выплатят 35 797 евро, из них 8653 евро — компенсации за неиспользованные отпуска, 20 311 евро — выходные пособия, а обязательные взносы работодателя на социальное страхование — 6833 евро.

Бывшим сотрудникам Министерства культуры выплатят 47 449 евро, из них 21 393 евро — компенсации за неиспользованные отпуска, 16 999 евро — выходные пособия, а обязательные взносы работодателя на социальное страхование — 9057 евро.

Бывшим сотрудникам Министерства охраны среды и регионального развития выплатят 25 042 евро, из них 20 26 — выходные пособия, а обязательные взносы работодателя на социальное страхование — 4780 евро.

Бывшим сотрудникам Минздрава выплатят 43 498 евро, из них 11 315 евро — компенсации за неиспользованные отпуска, 23 880 евро — выходные пособия, а обязательные взносы работодателя на социальное страхование — 8303 евро.

Министерству земледелия необходимо 35 526 евро, Минобороны — 33 414 евро, Министерству климата и энергетики — 23 580 евро.

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