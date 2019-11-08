Спокойствие сентябрьского утра прерывается ревущей сигнализацией. Через короткое время она сопровождается шумом вертолета. Это — не съемки кино, а один из этапов учений, проводимых Службой государственной безопасности (СГБ). В рамках учений проверяется готовность ответственных служб реагировать в случае угрозы.

В этом году "целью террористов" был выбран Земгальский олимпийский центр (ZOC). Представители СМИ имели возможность наблюдать за выполнением двух заданий.

Кризис с заложниками на крыше

В первом задании разыгрывался сценарий, в котором преступник с заложником находится в помещении ZOC. Чтобы разрешить кризис, вертолет СГБ приземляется на соседнем футбольном поле. Из вертолета выходят вооруженные люди в тактической спецодежде. Спецназ занимает позицию, тем временем вертолет стремительно исчезает в небе.

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