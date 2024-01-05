Планируется создать группы коррекции поведения для тех, кто получил наказание за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но хотел бы снова получить водительские права.

Организаторы занятий должны соответствовать определенным требованиям, в том числе у них должна быть квалификация психолога, соответствующая сертификация и опыт. Программа должна реализовываться в соответствии с правилами Кабинета министров, которые касаются в том числе помещений. Планируется, что курс должен длиться 16 часов, его будет вести один специалист, а в группе будет до восьми человек. Занятия будут платными.