Наше общество пережило русификацию, в результате в Латвии мы объединили очень многочисленные нацменьшинства в одну группу — русскоязычные. Меньшинства — это более многослойная и разнообразная группа, заявила в передаче Ziņu TOP TV24 министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные").

"Чтобы мы действительно укрепляли государство, мы должны обеспечить, чтобы меньшинства имели возможность говорить на своем языке", — уверена министр культуры. Министерство культуры работает сейчас над принципами сплочения общества, и планы постоянно обновляются с учетом текущей ситуации. "Во времена ковида мы увидели, насколько разобщено наше общество. Мы должны установить риски, с которыми особенно часто сталкиваемся. На данный момент инструмент, с которым мы планируем особенно работать, — это основные принципы медиаполитики", — сказала Логина.

По словам министра культуры, необходимо добиться более единого, более латышского медийного и информационного пространства. "Вопрос в том, какую роль мы отводим в СМИ языкам меньшинств. Это огромное поле работы для Совета общественных электронных СМИ, который говорит именно об общественных СМИ, но то, что стало ясно после переговоров осенью — что решение, предусмотренное в концепции национальной безопасности, касается лишь общественных СМИ и не затрагивает коммерческие", — сказала министр.

По мнению Логиной, одним из способов сделать информационное пространство более латышским могло бы стать введение квот на латышскую музыку на радиостанциях: "Возможностей много, просто нам нужно делать все это обдуманно и разумно, потому что мы не можем себе позволить терять людей, отдавая их российской пропаганде".

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