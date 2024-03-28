В конкурсе на должность госсекретаря Министерства обороны лучшим претендентом признан советник президента Латвии Эдгара Ринкевича по вопросам национальной безопасности и секретарь Совета по национальной безопасности Айварс Пуриньш. Эта должность — фактически

вторая по значимости ведомстве после министра — ваканта три месяца. Прежний госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс покинул должность из-за разногласий с министром обороны Андрисом Спрудсом ("Прогрессивные") и через полгода после громкого скандала о закупке продовольствия для нужд Национальных Вооруженных сил (НВС) на сумму в 220 млн евро.

Кандидат на должность госсекретаря Минобороны еще должен быть утвержден на должности Кабинетом министров, сообщили в Государственной канцелярии. На должность госсекретаря Минобороны претендовали 13 человек.

Отставка прежнего госсекретаря Минобороны Яниса Гарисонса произошла в самом конце 2023 года, и был объявлен конкурс.

Специалист в области обороны, человек из команды президента

Айварс Пуриньш, который стал победителем в конкурсе — специалист в сфере безопасности и обороны, опыт работы нынешнего советника президента тесно связан с сотрудничеством с НАТО. В 2007 году Пуриньш закончил высшие курсы в Балтийском колледже обороны в Тарту, в 2001 году получил степень магистра в области глобальной безопасности в Университете Крэнфилда (Великобритания). К тому же Пуриньш уже занимал несколько лет назад должность заместителя госсекретаря Минобороны.

В 2000-2001 годах Пуриньш начинал карьеру в оборонном ведомстве с должности старшего референта в Департамента планирования и интеграции НАТО Министерства обороны, в 2002-2003 годах — возглавлял отдел в этом департаменте. С 2003 по 2007 — представитель Министерства обороны по ресурсам НАТО, в 2014-2015 годах — директора планирования и анализа обороны Минобороны. В 2014-2015 годах — директор политики безопасности в Министерстве иностранных дел, в 2015-2019 годах — заместитель госсекретаря Министерства обороны, в 2019-2023 годах — представитель Минобороны в НАТО и ЕС.

В 2023 году принял предложение президента Латвии Эдгара Ринкевича присоединиться к команде, заняв должность советника по вопросам национальной обороны. Одновременно Пуриньш является секретарем Совета по национальной безопасности, которым руководит президент.

Сопоставление официальных CV президента Ринкевича и его советника Пуриньша свидетельствуют о том, что должностные лица могут иметь долгий опыт совместной работы в Министерстве обороны, и еще два года — в МИД. Пуриньш занимал различные посты в Минобороны в период, когда госсекретарем ведомства был Ринкевич.

Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") выразил уверенность, что назначение Пуриньша на должность госсекретаря укрепит команду министерства, а его знания и опыт в области обороны на национальном и международном уровне станут значительным вкладом в его работу.

Роль госсекретаря и предшествующие скандалы

В латвийской системе госуправления должность госсекретаря министерства — одна из ключевых. Политические ставленники, министры — приходят и уходят. А госсекретарь — это фактически второй человек в министерстве, главный чиновник ведомства, обычно "теневая" фигура, профессионал, от которого зависит очень многое в ведомстве. Поэтому отставка или назначение госсекретаря — событие, не менее значимое, чем смена политического руководства.

В Министерстве обороны — ключевом всегда, и особенно сейчас в условиях военного вторжения России в Украину — госсекретари менялись редко. С 1995 по 2008 год — в период подготовки и затем вступления и первых лет членства в НАТО — эту должность возглавлял действующий президент страны Эдгар Ринкевич. С 2009 по 2015 год — Янис Сартс, нынешний глава Stratcom НАТО, отвечающего за стратегическую коммуникацию Альянса. В обоих случаях экс-госсекретари, оставив пост, фактически пошли на повышение в системе госуправления.

История отставки Яниса Гарисонса, занимавшего этот пост с 2015 по 2023 год, выбивается из этого ряда.

Во-первых, отставке предшествовал громкий скандал. В начале 2023 года стало известно об итогах спорного конкурса на право снабжения продовольствием латвийской армии на сумму в 220 млн евро. По итогам ревизии Госконтроля, было решено расторгнуть контракт. В период проведения и заключения договора Министерство обороны сначала возглавлял Артис Пабрикс (Attīstībai/Par!), затем — Инара Мурниеце (Национальное объединение), госсекретарем неизменно был Гарисонс. По итогам скандала должности потеряли несколько чиновников. В разгар самого скандала было много спекуляций на тему роли Гарисонса в этой истории, однако экс-госсекретарь всегда заявлял, что не несет за произошедшее ответственность.

Сам скандал стал уже историей, и почти "выпал" из информационной повестки дня. Однако в среду, 27 марта, Сейм, что характерно, принял новый Закон "О военной индустрии". Министерство обороны, в том числе, акцентировало, что этот закон нужен для обеспечения закупок, связанных с обороной, и контроля за этим процессом, указав: правительство будет устанавливать в этой сфере строгие требования.

Еще один факт: будучи госсекретарем Минобороны, Гарисонс совмещал эту работу с должностью главы совета ГАО Valsts nekustamie īpašumi. ГАО Valsts nekustamie īpašumi — это госпредприятие, которое разрабатывало техническую спецификацию, типовые решения, детальные технические требования к элементам инфраструктуры и критерии для отбора строительных подрядчиков для проектов возведения ограждения на границе с Россией и Беларусью. Это же предприятие проводило конкурсы на право обустраивать границу. Как известно, сроки строительства неоднократно срывались.

Во-вторых, сама отставка стала результатом разногласий Гарисонса с политическим руководством — новым министром обороны Андрисом Спрудсом ("Прогрессивные"), который занял эту должность 15 сентября, когда было утверждено правительство Эвики Силини ("Новое Единство").

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