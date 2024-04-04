Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса съехались в Брюссель в среду, 3 апреля, на двухдневную встречу, чтобы отметить 75-летие организации и обсудить подготовку к юбилейному саммиту в Вашингтоне.

Несмотря на то, что повод для встречи был праздничным, главной темой переговоров стала поддержка Украины в противостоянии российской агрессии. Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры говорили о том, "как создать прочные рамки для стабильной и предполагаемой военной помощи Украине в последующие годы".

Речь идет о создании специального фонда для финансирования военной помощи Украине с бюджетом в 100 миллиардов евро на пять лет.

Инициатива Столтенберга о спецфонде НАТО для ВСУ

Накануне встречи министров несколько медиа сообщили, что такую инициативу выдвинул лично Столтенберг. Суть предложения состоит в том, чтобы 32 страны - члена альянса сделали финансовый вклад в фонд помощи Украине согласно принципу, по которому они платят взнос в общий бюджет НАТО в соответствии с объемом ВВП каждого государства.

Однако когда журналисты пытались расспросить о фонде у самого Столтенберга, то он оказался очень осторожным в своих ответах и избегал упоминаний о каких-либо конкретных суммах или деталях. По его словам, сейчас у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть срочные нужды, поэтому союзники "должны изменить динамику своей поддержки".

"Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине на долгосрочную перспективу. Мы должны меньше полагаться на добровольные взносы и больше – на обязательства НАТО, меньше – на краткосрочные предложения, и больше – на многолетние перспективы", – сказал Столтенберг журналистам.

Фонд помощи Украине одобрят на саммите НАТО в США

Во время итоговой пресс-конференции Столтенберг сообщил, что финального решения о создании фонда помощи Украине в размере 100 миллиардов евро не приняли. В то же время генсек заверил: "Мы двигаемся по направлению к консенсусу, и окончательное решение будет принято в Вашингтоне (во время июльского саммита НАТО. - Ред.)".

Столтенберг о "Рамштайне": Нужна гарантия стабильной помощи

Перед встречей в Брюсселе несколько СМИ написали, что НАТО может взять на себя координационную работу в контактной группе по обороне Украины в формате "Рамштайн" под руководством США, чтобы защитить помощь ВСУ от рисков избрания Дональда Трампа американским президентом или "политических изменений" в других странах-участницах.

Йенс Столтенберг отметил, что приветствует работу формата "Рамштайн" и двусторонние инициативы в поддержку Украины, но добавил, что "нужно создать более крепкие рамки, чтобы гарантировать длительную и предсказуемую помощь".

Создание нового формата поддержки Украины, по его словам, не означает, что Североатлантический союз собирается вступить в войну. "НАТО – оборонный союз", – отметил генсек и добавил, что в агрессивной войне, которую развязала РФ, Украина имеет право защищать себя, "а друзья Украины имеют право поддерживать ее в этих усилиях". "Москва должна понять: она не достигнет своих целей на поле боя в Украине", – сказал Столтенберг.

Россия постоянно накапливает силы и оружие

Оценивая перспективы наступления России в ближайшие месяцы, о чем недавно предостерег президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО указал, что альянс "наблюдает постоянное накопление сил и оружия" со стороны РФ.

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