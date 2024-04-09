Европе следует готовиться к потенциальной войне, поскольку полномасштабный вооруженный конфликт за пределами Украины "уже не является фантазией", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Вокруг нас определенно маячит война. Высокоинтенсивная конвенциональная война в Европе больше не является фантазией. [...] Берлинская стена сменилась огненным кольцом вокруг нас", — цитирует главу европейской дипломатии газета Financial Times.

Как пояснил Боррель, помимо продолжающегося уже более двух лет полномасштабного вторжения РФ в Украину европейским странам угрожают гибридные атаки со стороны Кремля, противостояние Израиля и террористической группировки ХАМАС, а также нестабильность в Северной Африке.

Глава европейской дипломатии впервые столь открыто признал российскую угрозу, отмечает FT. Ранее несколько политических и военных лидеров стран ЕС говорили о риске атак России на страны НАТО. Среди них были министры обороны Германии, Швеции и Дании.

Ситуацию в сфере безопасности в Евросоюзе Боррель охарактеризовал как "экзистенциальный кризис". Он заявил, что ЕС нуждается в дополнительных инвестициях в оборону, и предложил ввести для этого механизм межправительственного финансирования по аналогии с тем, который использовался ранее во время финансовых кризисов.

Боррель также выразил обеспокоенность по поводу возможной победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Кандидат от Республиканской партии ранее говорил, что не станет защищать тех союзников по НАТО, которые не тратят достаточно собственных средств на оборону.

"Американский зонтик, на который мы полагались со времен холодной войны, вероятно, не всегда будет открыт. Возможно, в зависимости от того, кто правит Вашингтоном, мы не сможем рассчитывать на то, что Америка нас защитит. Внутри альянса приоритеты отдельных членов могут измениться", — заявил Боррель.

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