Европарламент поддержал включение права женщин на аборт в Хартию основных прав Евросоюза. За соответствующую резолюцию проголосовали 336 депутатов, 163 были против, еще 39 воздержались.

Право человека на физическое самоопределение, а также на свободный, информированный, всеобъемлющий и всеобщий доступ к сексуальному и репродуктивному здоровью, включая право на безопасные и легальные аборты, должно быть включено в Хартию основных прав ЕС, говорится в документе. Для вступления изменения в силу потребуется, чтобы страны ЕС одобрили его единогласно.

Предложение выдвинули представители социал-демократов, либералов, "зеленых" и левых в Европарламенте. Инициативу уже раскритиковала Комиссия Епископских конференций Евросоюза (COMECE), заявив, что право на жизнь "является краеугольным камнем всех остальных прав человека", а содействие абортам ведет "в направлении, противоположном действительной поддержке женщин и их прав".

В начале марта парламент Франции закрепил право женщин на прерывание беременности в конституции страны. "Наш посыл всем женщинам: ваше тело принадлежит вам и никто не может принимать решение за вас", — заявил премьер-министр Габриэль Атталь. Тем самым Франция стала первой в мире страной, закрепившей право на аборт в своем основном законе.

Парламент Польши 11 апреля начал дебаты о возможной либерализации действующего в стране закона о прерывании беременности. Легализация абортов, практически полностью запрещенных предыдущим консервативным правительством, стала одним из предвыборных обещаний нынешнего главы кабинета министров Дональда Туска. Однако пока выполнить это обещание не удалось, и либерализация спорного закона остается под вопросом из-за разногласий в правящей коалиции.

Согласно постановлению Конституционного суда Польши от 2020 года, аборт в стране разрешен лишь в случае беременности, наступившей после изнасилования или инцеста, а также если жизнь беременной женщины находится в опасности. Несмотря на это, польские СМИ неоднократно сообщали об отказе врачей делать аборт жертвам изнасилований, в том числе несовершеннолетним. Кроме того, аборт в Польше считается незаконным, даже если плод имеет серьезные отклонения от нормы.

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