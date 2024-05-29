Израиль прогнозирует, что война с ХАМАС затянется как минимум до конца года

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что, по его прогнозам, боевые действия в Газе будут продолжаться как минимум до конца этого года.

Ханегби также сообщил, что израильские военные сейчас контролируют семьдесят пять процентов так называемого "Филадельфийского коридора" — буферной зоны между Газой и Египтом.

Ханегби, считающийся доверенным лицом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, также предположил, что Израиль вскоре установит полный контроль над стратегически важной полосой вдоль границы Газы и Египта. По его словам, план состоит в том, чтобы сотрудничать с египтянами для предотвращения контрабанды оружия палестинским вооруженным группировкам.

Слова советника Нетаньяху можно трактовать как сигнал, что Израиль не готов прислушаться к международным призывам договориться о прекращении огня с боевиками ХАМАС и обменять удерживаемых ими заложников на палестинских заключенных.

Между тем, согласно источникам агентства Reuters, Израиль передал Катару свое последнее предложение о прекращении огня и освобождении заложников, и Катар должен был передать его ХАМАС во вторник.

Однако ответа от группировки пока не последовало. Ранее ХАМАС заявлял, что если Израиль не прекратит наступление на Рафах, вести переговоры бессмысленно.

Жители Рафаха тем временем сообщили, что израильская авиация в среду нанесла еще несколько ударов по городу, а израильские танки вошли в районы в западной и центральной частях города, а затем отступили в буферную зону на границе с Египтом.

Во вторник Израиль впервые направил свои танки в центр Рафаха, несмотря на приказ Международного суда прекратить атаки на город, где многие палестинцы укрылись от широкомасштабных бомбардировок.

Соединенные Штаты, ближайший союзник Израиля, вновь высказались против крупного наземного наступления Израиля на Рафах, но во вторник заявили, что не считают, что такая операция уже проводится.

"Мы не поддерживаем и не будем поддерживать крупную наземную операцию в Рафахе, — заявил представитель Белого дома Джон Кирби. — Президент сказал, что если это произойдет, то, возможно, ему придется принимать другие решения в отношении поддержки Израиля. На данный момент мы не видим, чтобы это произошло. Мы не видим, чтобы они врывались в Рафах".

Вооруженные формирования ХАМАС и его союзников "Исламский джихад" заявили, что противостоят вторгшимся силам израильтян, используя противотанковые ракеты и минометы, а также подрывая установленные заранее взрывные устройства.

Израильские военные сообщили, что в боях на юге Газы погибли три солдата и еще трое получили тяжелые ранения. Израильская общественная вещательная компания Kan radio сообщила, что они пострадали от взрывного устройства, установленного в одном из зданий в Рафахе.

Представители подконтрольного ХАМАС палестинского министерства здравоохранения сообщили, что несколько человек получили ранения в результате израильского обстрела в восточной части Рафаха, также загорелись склады с гуманитарной помощью. По словам жителей, постоянные израильские обстрелы в течение ночи разрушили многие дома в этом районе, из которого, подчиняясь приказам израильских военных, эвакуировалось большинство людей.

По словам местных жителей, в некоторых районах города они видели беспилотные роботизированные бронированные машины, открывшие огонь из пулеметов.

По сообщениям связанного с ХАМАС новостного агентства Shehab, в некоторых восточных и западных районах города пропал интернет и мобильная связь. Израильские военные заявили, что не могут подтвердить эти сообщения.

На севере сектора танки обстреляли несколько кварталов города Газа, а войска углубились в Джабалию, самый большой из восьми крупнейших исторических лагерей беженцев в анклаве.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что несколько больниц в районах, где действует армия, прекратили свою работу. Пресс-секретарь Ашраф аль-Кидра призвал немедленно обеспечить безопасные пути доставки топлива, медицинской помощи и медицинских бригад в Рафах и на север Газы.

"Израильская оккупация намеренно ликвидировала медицинские учреждения в Рафахе и на севере", — сказал Кидра. По его словам, раненым там не оказывается никакой помощи.

Около миллиона палестинцев, укрывшихся в Рафахе на юге сектора Газа от израильских наступательных операций в других районах, покинули город после приказа Израиля об эвакуации, сообщило во вторник агентство ООН по делам палестинских беженцев БАПОР.

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что эвакуировало свои медицинские бригады из полевого госпиталя в районе Аль-Маваси, обозначенном как зона эвакуации гражданского населения, ссылаясь на "продолжающиеся артиллерийские и воздушные бомбардировки" в окрестностях.

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