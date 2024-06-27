Лидер польской консервативной партии "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий заявил, что рассматривает возможность выхода из фракции "Европейские консерваторы и реформаторы" (ECR) в Европарламенте и создания нового депутатского объединения. В таком случае ECR потеряет четверть мандатов, а неформальный лидер альянса, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони — возможность оказывать давление на уровне ЕС.

По словам Моравецкого, его партия изучает возможность объединить усилия с другими консервативными силами из Центральной и Восточной Европы. В их числе — "Фидес" венгерского премьер-министра Виктора Орбана и правые партии из Чехии и Словении.

"Совершенно очевидно, что нас можно объединить на географической, а не идеологической платформе. Меня все меньше и меньше интересуют все эти идеологические элементы мозаики", — отметил Моравецкий.

По итогам последних выборов в Европарламент представители "Права и справедливости" займут 20 депутатских кресел. Сейчас эти депутаты входят в ECR, которая стала третьей по величине фракцией в ЕП с 84 мандатами. 24 из них принадлежат партии "Братья Италии", которую возглавляет Мелони.

В преддверии саммита ЕС, начавшегося сегодня в Брюсселе, итальянский премьер публично критиковала другие крупные фракции в Европарламенте (правоцентристов, социал-демократов и либералов) за то, что они распределяют высшие посты в Евросоюзе без учета мнения третьей по величине политической силы. Если "Право и справедливость" покинет ECR, этот аргумент потеряет актуальность.

Моравецкий подчеркнул, что продолжает вести переговоры как с ECR, так и с правыми из Центральной и Восточной Европы. Вероятность выбора между двумя сценариями польский политик оценил как "50 на 50".

Помимо ECR, в Европарламенте есть еще одна крайне правая фракция — "Идентичность и демократия" (ID) с 58 мандатами. Ее неформальный лидер — французский политик Марин Ле Пен. Некоторые правые и ультраправые политики (например, 15 представителей "Альтернативы для Германии") не входят в какие-либо депутатские объединения.

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