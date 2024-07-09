Украинские беспилотники в ночь на 9 июля атаковали шесть областей России, сообщили представители региональных властей.

В Волгоградской области, как сообщил губернатор Андрей Бочаров, силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили несколько беспилотников. В результате падения обломков БПЛА, заявил глава региона, возникли пожары на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону. Пожар на подстанции быстро потушили, на месте возгорания на нефтебазе работают спасатели МЧС, угрозы жилым объектам нет.

В региональном управлении МЧС сообщили, что "в городе Калач-на-Дону на территории частной нефтебазы происходит горение емкостей с бензином", пишет "Интерфакс". По данным МЧС, никто не пострадал и не погиб.

Российские Telegram-каналы Mash и Astra опубликовали видеозаписи, на которых показаны попадания беспилотников по нефтебазе в Калаче-на-Дону, а также последствия атаки. На записях виден крупный пожар. По информации Mash, ссылающегося на местных жителей, нефтебазу один за другим атаковали не менее пяти беспилотников. Также утверждается, что есть попадание на территории хлебозавода.

Предупреждение: на видео есть мат.

После атаки дронов на регион в аэропорту Волгограда ограничили прибытие и отправку рейсов, часть рейсов задерживается, один перенаправлен на запасной аэродром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Более 20 беспилотников сбили в небе над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, российские военные уничтожили дроны при помощи систем ПВО или подавили средствами РЭБ.

В Родионово-Несветайском районе в результате атаки загорелись два трансформатора на электроподстанции, заявил Голубев. Огонь потушили около шести утра на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет. По словам губернатора, в Ростове-на-Дону на месте падения обломков беспилотника загорелась сухая трава, пожар быстро потушили.

Astra опубликовала видео, на котором, как утверждается, показана подстанция в поселке Генеральское Ростовской области, которая загорелась в результате атаки дронов. На записи видно два очага пожара.

В ночь на 9 июля под обстрел попали Белгород и другие населенные пункты Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. По данным властей, один человек погиб, двое ранены. Повреждены частные и многоквартирные дома, три хозяйственных и два социальных объекта. В поселке Майский в Белгородском районе повреждены частный дом и автомобиль.

По словам Гладкова, под обстрел также попали расположенные недалеко от границы с Украиной город Шебекино и село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В Новой Таволжанке ранен мужчина. В Шебекино повреждены линии электропередачи, из-за чего частично нарушено электроснабжение. Также произошло аварийное отключение электроэнергии в Грайворонском городском округе. При повторном обстреле Шебекино ранен мирный житель.

Около 7 утра Гладков заявил, что беспилотники ВСУ атаковали поселок Красное и село Ржевка в Шебекинском округе. Первоначально губернатор сообщил, что пострадавших нет, затем он уточнил, что в Ржевке в результате атаки дронов ранены два человека. Повреждены частные и многоквартирные дома.

В Курской области, как заявил глава региона Алексей Смирнов, силы ПВО сбили четыре украинских дрона в Курском и Октябрьском районах. О последствиях атаки не сообщается.

В Воронежской области российские военные обнаружили и уничтожили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что украинские военные совершили "массированную попытку атаковать беспилотниками объекты на территории северной части" региона. По его словам, атака отражена, пострадавших нет. После атаки на область в аэропорту Астрахани ограничили прибытие и отправку самолетов, пишет ТАСС со ссылкой на аэропорт.

В министерстве обороны РФ заявили, что российские военные за ночь уничтожили и перехватили 38 украинских беспилотников: 21 в Ростовской области, семь в Курской, пять в Астраханской области, три в Белгородской и два в Воронежской области. В сообщении министерства не упоминается Волгоградская область.

Российские войска 8 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву и другим городам Украины. В Киеве ракета попала в детскую больницу "Охматдет", обломки сбитых ракет упали на жилые дома. По последним данным украинских властей, в Киеве погибли 27 человек и 117 пострадали. В Днепропетровской области, по информации властей, погибли 11 человек и 68 пострадали.

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