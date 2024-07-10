При производстве российских ракет Х-101, которой предположительно атаковали киевскую детскую больницу "Охматдет" в понедельник, используются 16 компонентов западного происхождения. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов и украинских чиновников, которые исследовали обломки такой ракеты, запущенной по Украине в январе.

По данным FT, по меньшей мере 14 деталей той ракеты были произведены американскими компаниями (в том числе Intel, Texas Instruments и Analog Devices), еще две — швейцарской STMicroelectronics. В качестве мест непосредственного производства комплектующих указаны Китай, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Таиланд.

Издание подчеркивает, что большинство этих элементов предназначаются для гражданского использования, а некоторые из них "довольно старые". Изучив российскую документацию, связанную с закупками аналогичных комплектующих, FT пришло к выводу, что купить их можно на открытом рынке в Китае и впоследствии импортировать в Россию.

Из отчета, который журналистам предоставил Офис президента Украины и который основан на изучении большего числа обломков, следует, что в аналогичных российских ракетах может быть до 50 деталей западного производства.

Как отмечает FT, это свидетельствует о "об успешном уклонении Кремля от санкций". Более того, в сравнении с 2021 годом Россия увеличила производство ракет Х-101 почти в восемь раз — с 56 до 420 снарядов в 2023 году.

Владислав Власюк, работающий при Офисе президента Украины эксперт по санкциям, сообщил изданию, что Владимир Зеленский поднимет вопрос о западных компонентах, используемых при производстве российских ракет, во время саммита НАТО, проходящего сейчас в Вашингтоне.

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву и другим украинским городам утром 8 июля. В столице была повреждена крупнейшая в стране детская больница "Охматдет", где погибли два человека. Всего жертвами обстрелов Киева стали, по последним данным, 34 человек, пострадали более 120. Также известно об 11 погибших в Кривом Роге.

Минобороны РФ, а вслед за ним российские официальные лица (в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и спикер МИД Мария Захарова) возложили ответственность за разрушения в Киеве на украинскую ПВО.

Военные эксперты, в том числе из Bellingcat и Conflict Intelligence Team, пришли к выводу, что в "Охматдет" попала российская ракета Х-101. Это заключение подтверждают и опрошенные FT специалисты. "Российские ракеты почти всегда летят туда, куда их наводят российские военные. Если российская ракета поразила больницу, это значит, что российские военные целились в больницу", — заявил военный эксперт Павел Лузин.

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