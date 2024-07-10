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Японская полиция арестовала 38-летнего россиянина Андрея Сову по подозрению в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения, пишет издание Nikkei.

"Он был арестован по подозрению в экспорте в Россию через Южную Корею гидроциклов, судовых двигателей и подержанных мотоциклов на общую сумму около 43 млн иен (около 246 тысяч евро по сегодняшнему курсу — прим. Delfi) в январе 2023 года без получения разрешения министра экономики", — говорится в публикации Nikkei.

Издание подчеркивает, что арест директора торговой компании Astrade из Осаки Андрея Совы — первый в Японии известный случай, связанным с незаконным экспортом в Россию. На сайте фирмы говорится, что Astrade была основана в 2010 году и занимается торговлей японскими продуктами питания, предметами первой необходимости и подержанными автомобилями с поставками в Россию, Казахстан и Беларусь.

По сообщению агентства ТАСС, в генеральном консульстве РФ в Осаке подтвердили полученное ими уведомление полиции об аресте россиянина. "Мы находимся с ними в контакте по этому вопросу и выясняем детали", — передает ТАСС слова консула.

По версии следствия, фирма Astrade начала экспортировать товары в Южную Корею приблизительно в июле 2022 года, уже после ужесточения экспортных правил для России. Японская полиция расследует инцидент с Совой, имея основания для подозрений в попытке скрыть транзакции с российскими клиентами, отмечает Nikkei.

С февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, судовые двигатели и плавсредства запрещены к экспорту в РФ в рамках экономических санкций. Согласно предварительному выводу японского министерства экономики, экспортированная россиянином продукция, в частности судовые двигатели и гидроциклы, вполне может быть использована в военных целях.

Япония начала вводить санкции против России еще в 2014 году, сразу после аннексии Крыма. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, ограничения ужесточили. Перечень запрещенных к экспорту товаров был расширен в апреле 2024 года — тогда в него включили 164 категории, в том числе яхты, прогулочные или спортивные суда и легкие лодки. Санкции также касались литий-ионных аккумуляторов, газовых труб, моторного масла для автомобилей, термостатов, нитроцеллюлозных продуктов и деревообрабатывающих станков.

В июне Япония расширила санкции в отношении ряда российских физических лиц и организаций. В числе прочего, в рамках нового санкционного пакета ограничения ввели и в отношении нескольких иностранных компаний из Китая, Индии, Казахстана, ОАЭ и Узбекистана.

Ранее на Западе заявляли, что под санкции могут попасть иностранные компании, поставляющие России товары и технологии, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.

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