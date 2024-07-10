Власти Норвегии передадут украинским военным шесть истребителей F-16. Об этом, как сообщает норжевское издание Verdens Gang, заявил на полях саммита НАТО премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

"Способность Украины защитить себя от атак с воздуха имеет решающее значение в ее оборонительной битве против России", — заявил глава норвежского правительства. Гар Стере добавил, что поставки планируют начать уже в этом году.

Как отмечает Verdens Gang, премьер-министр Норвегии впервые пообещал передать Украине самолеты F-16 во время своего визита в Киев прошлым летом, но тогда не уточнил, о каком количестве истребителей идет речь.

Помимо Норвегии, о передаче F-16 украинской армии уже объявили власти Нидерландов, Дании и Бельгии. Суммарно ВСУ получат около 80 таких истребителей. Украинские пилоты сейчас проходят необходимую подготовку в США, Дании, Румынии и других странах НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны нуждается в 128 самолетах F-16 для эффективного противостояния российской агрессии. Украинский лидер также отметил, что поставки истребителей от союзников заметно задерживаются.

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