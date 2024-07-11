Голосование по назначению Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии состоится в Европарламенте в следующий четверг, 18 июля. Об этом пишет Politico со ссылкой на решение, принятое во время встречи лидеров фракций.

Пленарное заседание начнется в Страсбурге в 9 утра по местному времени. Сначала фон дер Ляйен выступит перед депутатами и представит основные приоритеты своей работы в случае переназначения, затем пройдут дебаты.

Голосование начнется в 13:00. Согласно регламенту, оно будет тайным, а свое мнение депутаты выразят с помощью бюллетеней. Подсчет голосов рассчитывают завершить к 14:45.

Для переназначения фон дер Ляйен необходимо одобрение 361 из 720 депутатов. У поддерживающей ее кандидатуру коалиции из правоцентристов, социал-демократов и либералов в сумме 401 мандат, однако, как писало ранее Politico, не все члены этих трех фракций готовы отдать голос за действующую главу Еврокомиссии.

Если за фон дер Ляйен проголосуют менее половины депутатов, лидерам стран ЕС придется выдвинуть на пост главы Еврокомиссии другого кандидата.

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