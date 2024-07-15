Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза намерены бойкотировать саммит по иностранным делам, который Венгрия проведет в конце августа на правах страны-председательницы в Совете ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на три источника в дипломатических кругах.

По данным издания, министры намерены пойти на такой шаг в ответ на "мирные" визиты премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин, состоявшиеся ранее в этом месяце вскоре после начала венгерского председательства в ЕС. Главы МИД опасаются, что в случае участия в форуме в Будапеште они станут "реквизитом" на "очередном пропагандистском шоу".

Ожидается, что на те же дни Верховный председатель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назначит заседание совета министров иностранных дел. В таком случае они не смогут поехать в Будапешт, пояснил один из собеседников Politico. По словам другого источника, таким образом министры хотят "послать четкий сигнал, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

Отношения между Брюсселем и Будапештом были напряженными еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, однако затем ухудшились. Орбан неоднократно блокировал выделение помощи Киеву и санкции против Кремля, а также делал пророссийские заявления.

1 июля к Венгрии перешло председательство в Совете ЕС. Хотя полномочия страны-председательницы ограничены организацией взаимодействия между членами Евросоюза и европейскими институтами, в начале июля Орбан посетил Киев, Москву, Баку и Пекин. Свою поездку политик назвал "мирной миссией", призванной завершить войну в Украине. Европейские лидеры в своих заявлениях подчеркивали, что премьер-министр Венгрии в рамках турне представлял интересы своей страны, но не всего Евросоюза.

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