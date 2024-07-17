Новый созыв Европарламента, начавший свою работу на этой неделе, принял резолюцию, в которой подтвердил свою приверженность поддержке Украины и осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию.

Резолюция стала первым документом, в котором новый созыв Европарламента выразил свою позицию по вопросу полномасштабного российского вторжения в Украину. Депутаты подтвердили приверженность восстановлению территориальной целостности Украины в международно признанных границах, призвали сохранять и при необходимости расширять санкции против России и Беларуси, а также бороться с нарушением ограничений со стороны европейских и иностранных юридических и физических лиц.

Члены Европарламента приветствовали решение руководства ЕС направить доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины. По мнению депутатов, Брюссель также должен разработать "надежный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных на территории Евросоюза".

Парламентарии призвали национальные правительства стран ЕС оказывать Украине военную поддержку "столько, сколько потребуется" в необходимых Киеву объемах. Также в резолюции содержится призыв к Еврокомиссии разработать механизм оказания долгосрочной финансовой помощи для восстановления послевоенной Украины.

Также депутаты осудили визит Орбана в Москву. Политик, подчеркивается в документе, не представлял и не мог представлять консолидированную позицию Евросоюза, а его поездка была "вопиющим нарушением договоров и общей внешней политики ЕС". По мнению Европарламента, нанесенный на следующий день после переговоров Орбана с Путиным массированный удар по украинским городам, в том числе по детской больнице в Киеве, показывает "неуместность" действий венгерского премьер-министра.

Текст резолюции поддержали 495 депутатов, 137 высказались против ее принятия, еще 47 воздержались.

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