Высокопоставленные сотрудники Белого дома и предвыборного штаба Джо Байдена всю прошедшую неделю упорно настаивали на том, что президент не собирается снимать свою кандидатуру на выборах 2024 года, несмотря на многочисленные призывы видных демократов выйти из гонки.



Еще в субботу помощники президента составляли график мероприятий предвыборной кампании, в которых ему предстояло принять участие после возвращения в Белый дом — выходные Байден, у которого опять выявили коронавирус, провел в своем доме в штате Делавэр.



Однако, как сообщили "Би-би-си" близкие к Байдену источники, к утру воскресенья президент передумал.

В субботу вечером Байден начал всерьез размышлять, не следует ли ему принять одно из самых сложных решений за всю его 50-летнюю политическую карьеру и отказаться от участия в гонке. В то время он общался с небольшим кругом помощников, среди которых был один из его ближайших советников Стив Ричетти, его главный стратег Майк Донилон и заместитель главы администрации Энни Томасини, а также Энтони Бернал — глава администрации первой леди Джилл Байден.

Ричетти, который был близким помощником Байдена еще во времена его работы в Сенате США, приехал в дом президента в пятницу. Донилон, еще один помощник, сыгравший ключевую роль в принятии самых важных политических решений американского лидера, присоединился к ним в субботу. Байден и его помощники изучали новые данные опросов и обсуждали, сможет ли он победить Дональда Трампа в сложившихся условиях.

Новые данные оптимизма не внушали. Более того, ожидалось, что на этой неделе к кампании за снятие кандидатуры Байдена подключатся новые фигуры в Демократической партии.

Президенту предстояло принять решение.

Вместе с Донилоном Байден начал составлять заявление, сообщающее о его выходе из гонки. Ричетти в это время прорабатывал детали того, как оно будет распространяться и как проинформировать об этом решении других сотрудников аппарата.

По данным источников "Би-би-си", Байден принял окончательное решение о выходе из президентской гонки в воскресенье утром, отдельно позвонив главе администрации Джеффу Зиентсу, руководителю своей предвыборной кампании Джен О’Мэлли Диллон и вице-президенту Камале Харрис, чтобы сообщить им об этом.

В воскресенье днем, в 13:45 по местному времени, президент провел видеоконференцию с высокопоставленными сотрудниками Белого дома и предвыборного штаба, включая Аниту Данн, которая руководит коммуникационной стратегией администрации Байдена. Спустя минуту политик выступил с публичным заявлением.

"Он сказал, что размышлял над этим последние несколько дней", — сообщил "Би-би-си" высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Хотя в своем первоначальном заявлении Байден не упомянул Камалу Харрис в качестве потенциального кандидата в президенты, спустя полчаса он написал в соцсети Х, что поддерживает ее выдвижение.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, Байден и Харрис неоднократно общались в течение дня, еще до до того, как президент сделал свое заявление.

Первая леди Джилл Байден — ближайшая советница президента, чье мнение, как считается, было одним из ключевых при принятии им решения о выходе из гонки, — заявила, что поддерживает желание супруга оставить президентскую кампанию.

При этом многие в Белом доме и в предвыборном штабе не были заранее проинформированы о планах Байдена. Большинство сотрудников узнали о его выходе из гонки из сообщения в социальных сетях.

Зиентс, руководитель аппарата президента, провел совещание с чиновниками Белого дома и разослал электронные письма всем сотрудникам администрации, чтобы подтвердить заявление Байдена и поблагодарить их за усердную работу.

Как говорится в заявлении Белого дома, Байден тем временем пообщался с несколькими демократами в Конгрессе, губернаторами и сторонниками и планирует продолжить обзванивать видных демократов в понедельник.

Харрис, уже заявившая, что планирует "заработать и выиграть" президентскую номинацию, провела воскресный день в телефонных переговорах с законодателями. В том числе она говорила с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и с ключевыми партийными чиновниками и губернаторами, чтобы заручиться их поддержкой на выборах.

Хотя, по мнению большинства аналитиков, серьезных конкурентов у Харрис нет, официально номинировать ее должен съезд Демократической партии в августе.

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