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Во вторник в Варшаве состоялась демонстрация за либерализацию законодательства об абортах. Около тысячи человек собрались перед Сеймом, требуя "бесплатных и легальных абортов", сообщило агентство AFP.

Сейчас аборт в Польше разрешен только при особых обстоятельствах: изнасиловании или угрозе здоровью или жизни женщины. Медработникам, которые сделают аборт в других случаях, грозит до трех лет тюрьмы.

Правящая коалиция премьера Дональда Туска, пришедшая к власти в конце 2023 года, в своей предвыборной программе обещала смягчить этот запрет и вывести из-под наказания аборты, совершенные в течение первых 12 недель беременности. Однако 12 июля Сейм с незначительным перевесом голосов отклонил соответствующий законопроект.

"Правящая коалиция победила благодаря женщинам, а теперь они снова нас подводят", — сказала журналистам одна из демонстранток, студентка-медик Марина Козловская. 26-летняя протестующая Александра Соха рассказала AFP, что боится беременеть в Польше. В руках она держала плакат с лозунгом "Я все равно не буду рожать для вас".

Туск после провала законопроекта выразил сожаление в связи с тем, что не смог переубедить его противников. Он также уволил заместителя министра, который не поддержал документ. "Моя совесть чиста: я делаю все, что могу, чтобы положить конец этому аду для женщин", — сказал премьер-министр.

Депутаты из правящей коалиции обещают вносить законопроект снова и снова, пока он не будет принят. Однако президент Польши и один из лидеров консервативной партии "Право и справедливость" Анджей Дуда заявил, что не подпишет подобный документ, поскольку считает, что аборт — это убийство.

Недоступность абортов в Польше уже привела к смертям нескольких женщин.

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