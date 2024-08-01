"Сегодня трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, несправедливо заключенные в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой", — говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Американский лидер подтвердил освобождение журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашевой, бывшего морпеха Пола Уилана и российского политика Владимира Кара-Мурзы.

"В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых граждан Германии и семерых граждан России, которые были политическими заключенными в своей собственной стране. Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо содержались в заключении годами. Все они перенесли невообразимые страдания и неопределенность. Сегодня их мучения закончились", — отметил Байден.

Президент США также поблагодарил союзников: Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию — за помощь в организации обмена. "Это яркий пример того, почему так важно иметь друзей в этом мире, которым можно доверять и на которых можно положиться", — отметил политик.

По данным CNN, Байден лично участвовал в переговорах вокруг обмена. Один из таких звонков он совершил незадолго до публикации заявления о выходе из предвыборной гонки.

Американский лидер также пообещал добиваться возвращения домой других граждан США, удерживаемых за рубежом.

Масштабный обмен заключенными состоялся сегодня в Анкаре между Россией, США, Германией и еще четырьмя странами при посредничестве Турции. По предварительным данным, помимо Кара-Мурзы и трех американских граждан, Кремль отпустил политиков Илью Яшина и Андрея Пивоварова, трех соратников Алексея Навального, правозащитника Олега Орлова и других политзаключенных. В ответ Москве были переданы киллер Вадим Красиков, хакер Роман Селезнев и несколько шпионов, задержанных в разных странах Европы.

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