Украинская армия стремится создать "буферную зону" в Курской области, где она уже более недели продолжает наступление. "Создание буферной зоны на территории Курской области - шаг, призванный оградить наши пограничные общины от ежедневных вражеских обстрелов", - заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в среду, 14 августа, в Telegram по итогам совещания президента Владимира Зеленского с руководителями профильных ведомств по ситуации в Курской области.

Он напомнил, что находящаяся по другую сторону границы Сумская область страдает от постоянных атак РФ, в связи с чем из этого региона эвакуируют жителей. Только с начала лета россияне нанесли более 2 тысяч ударов по Сумской области, напомнил он.

Украина будет оказывать гуманитарную помощь и эвакуировать россиян из буферной зоны

Вице-премьер Украины Ирина Верещук указала, что находящиеся в пределах буферной зоны российские гражданские лица "находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает".

В связи с этим планируется оказание гуманитарной помощи гражданским лицам, а также открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц, причем как в сторону РФ, так и в сторону Украины. Кроме того, в эти зоны будут допущены международные гуманитарные организации "с целью гуманитарного реагирования, как и мониторинга гуманитарной ситуации", добавила она.

Обсуждается доступ в Курскую область гуманитарных организаций

Глава МВД Клименко отметил, что местные жители "были покинуты Россией без необходимого". "Сейчас военные предоставляют МВД информацию о потребностях в обеспечении местных питьевой водой, продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены, чтобы в координации с другими соответствующими органами мы смогли как можно быстрее организовать гумпомощь", - сообщил он.

Между тем, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на совещании обсуждался вопрос доступа представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), Организации Объединенных Наций (ООН) и "других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мер".

Сырский: в Курской области возможно создание военных комендатур

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о создании "в случае необходимости" военных комендатур на территориях Курской области, находящихся под контролем ВСУ.

Зеленский сообщил, что на заседании ведомств обсуждалась ситуация в Курской области и связанные с ней "ключевые вопросы", включающие "безопасность, гуманитарную помощь и создание при необходимости военных комендатур". "Украина защищает себя и жизни своих людей в приграничных общинах и осуществляет активные действия на российской территории. Наши силы строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права", - написал украинский президент в Telegram.

Реализуя право на самооборону, украинские войска на российской территории "строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права", подчеркнул Зеленский.

Наступление ВСУ в Курской области

Наступательная операция ВСУ в Курской области началась 6 августа, бои идут в Кореневском, Суджанском районах и Беловском районах. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. В ВСУ заявляют о взятии под контроль 74 населенных пунктов и более 1000 кв. км российской территории. Регион покинули более 120 тысяч местных жителей.

Власти Украины заявили, что не стремятся к захвату чужих территорий. Военная операция ВСУ прекратится, когда Россия согласится на справедливый мир, подчеркнули в МИД Украины.

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