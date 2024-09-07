Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

20 лет назад террористы захватили школу в Беслане, где на протяжении трех дней удерживали сотни заложников. В результате теракта и штурма здания погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Незадолго до годовщины в город впервые с 2005 года приехал Владимир Путин, который в своем выступлении ошибся в количестве жертв, увязал нападение боевиков на школу и нынешнее вторжение в Украину, а также заявил, что не знает причин, по которым расследование не закончено до сих пор. Лола Романова тоже отправилась в Беслан и поговорила с местными жителями, чья память не так коротка.

На оккупированных территориях Украины находится несколько сотен школ. Некоторые из них сейчас закрыты, другие перешли на российские учебники. Но некоторые учебные заведения продолжают работать по украинским образовательным стандартам в онлайн-режиме. Родители учеников принимают при этом меры предосторожности: например, прячут флешки с учебниками на случай доносов. Катя Александер поговорила с двумя педагогами из Новой Каховки и Мелитополя о том, как за время полномасштабной войны изменилось школьное образование на оккупированных территориях и насколько сложно приходится ученикам, которых родители не хотят отдавать в российскую образовательную систему.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти западных стран запретили вывозить в Россию предметы роскоши, антиквариат и произведения искусства. Так в странах ЕС и Великобритании "застряли" коллекции близких к Кремлю олигархов, а у тех, кто оказался включен в санкционные списки, картины и скульптуры могли и вовсе временно изъять. На помощь как минимум двум пособникам войны — Мкртчяну Окрояну, который зарабатывает на поставках ракет в армию РФ, и Алексею Репику, застраивающему разрушенный Мариуполь — пришла узбекистанская логистическая компания, которая смогла вывезти в Россию работы Дали, Матисса, Ренуара, Кончаловского и других художников на сумму более 36 млн долларов. Дмитрий Сухарев выяснил, как работала эта схема.

Российские военные уже больше двух лет оккупируют города на берегу Азовского моря. До начала полномасштабной войны сюда приезжали в отпуск сотни тысяч туристов из других областей Украины. Несмотря на продолжающиеся в нескольких десятках километров боевые действия, на пляжах Мариуполя, Бердянска и других городов и этим летом можно было встретить многочисленных отдыхающих из России и самопровозглашенных республик Донбасса. Василиса Остапенко отправилась на курорты азовского побережья, чтобы узнать, кто и почему решается провести там отпуск и как этих людей встречают местные.

Екатерина Бабаева — 49-летняя многодетная мать из Нижегородской области. Недавно ее приговорили к 13 годам заключения за попытку поджечь военкомат. Ее старший сын уже много лет сидит в колонии за разбой. Второй сын, офицер ВДВ, третий год участвует во вторжении в Украину. Третий сын оказался за решеткой вместе с матерью, четвёртого как несовершеннолетнего отправили в сиротский приют после ее ареста. Маргарита Алёхина рассказывает историю этой семьи.

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