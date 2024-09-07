Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.
"Новая вкладка": Мы думали, страшнее этого не будет. А видите, война идёт
20 лет назад террористы захватили школу в Беслане, где на протяжении трех дней удерживали сотни заложников. В результате теракта и штурма здания погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Незадолго до годовщины в город впервые с 2005 года приехал Владимир Путин, который в своем выступлении ошибся в количестве жертв, увязал нападение боевиков на школу и нынешнее вторжение в Украину, а также заявил, что не знает причин, по которым расследование не закончено до сих пор. Лола Романова тоже отправилась в Беслан и поговорила с местными жителями, чья память не так коротка.
"Важные истории": Я видела этих детей. Без преувеличения, они седеют в оккупации
На оккупированных территориях Украины находится несколько сотен школ. Некоторые из них сейчас закрыты, другие перешли на российские учебники. Но некоторые учебные заведения продолжают работать по украинским образовательным стандартам в онлайн-режиме. Родители учеников принимают при этом меры предосторожности: например, прячут флешки с учебниками на случай доносов. Катя Александер поговорила с двумя педагогами из Новой Каховки и Мелитополя о том, как за время полномасштабной войны изменилось школьное образование на оккупированных территориях и насколько сложно приходится ученикам, которых родители не хотят отдавать в российскую образовательную систему.
"Система": Дали и Матисс обходят санкции
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти западных стран запретили вывозить в Россию предметы роскоши, антиквариат и произведения искусства. Так в странах ЕС и Великобритании "застряли" коллекции близких к Кремлю олигархов, а у тех, кто оказался включен в санкционные списки, картины и скульптуры могли и вовсе временно изъять. На помощь как минимум двум пособникам войны — Мкртчяну Окрояну, который зарабатывает на поставках ракет в армию РФ, и Алексею Репику, застраивающему разрушенный Мариуполь — пришла узбекистанская логистическая компания, которая смогла вывезти в Россию работы Дали, Матисса, Ренуара, Кончаловского и других художников на сумму более 36 млн долларов. Дмитрий Сухарев выяснил, как работала эта схема.
"Вот так": Пускай все приезжают в Мариуполь, всем рекомендую
Российские военные уже больше двух лет оккупируют города на берегу Азовского моря. До начала полномасштабной войны сюда приезжали в отпуск сотни тысяч туристов из других областей Украины. Несмотря на продолжающиеся в нескольких десятках километров боевые действия, на пляжах Мариуполя, Бердянска и других городов и этим летом можно было встретить многочисленных отдыхающих из России и самопровозглашенных республик Донбасса. Василиса Остапенко отправилась на курорты азовского побережья, чтобы узнать, кто и почему решается провести там отпуск и как этих людей встречают местные.
"Верстка": Мать убийцы, офицера, террориста и сироты
Екатерина Бабаева — 49-летняя многодетная мать из Нижегородской области. Недавно ее приговорили к 13 годам заключения за попытку поджечь военкомат. Ее старший сын уже много лет сидит в колонии за разбой. Второй сын, офицер ВДВ, третий год участвует во вторжении в Украину. Третий сын оказался за решеткой вместе с матерью, четвёртого как несовершеннолетнего отправили в сиротский приют после ее ареста. Маргарита Алёхина рассказывает историю этой семьи.