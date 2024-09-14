Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

37-летняя программистка Нина Слободчикова много лет занималась автоматизацией бухгалтерского и налогового учета на крупных российских предприятиях. С марта 2023 года она находится в СИЗО, женщину задержали за перевод 5000 рублей (50 евро по нынешнему курсу) на счет украинской блогерки. По версии следствия, эти деньги пошли на "амуницию и оборудование для ВСУ", поэтому Слободчикову обвинили в госизмене и приговорили к 12 годам колонии. В интервью по переписке женщина рассказала "Медиазоне", как проходил закрытый от общественности и прессы процесс, как оперативники украли ее кота и как следователь обещал снизить срок в обмен на признание вины и отказ от огласки.

20 лет назад террористы захватили школу в Беслане, где на протяжении трех дней удерживали сотни заложников. В результате теракта и штурма здания учебного заведения погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Официальное расследование до сих пор на завершено, родственники жертв ещё несколько лет назад обратились по этому поводу с жалобой в Европейский суд по правам человека. В ответ российские следователи передали в ЕСПЧ часть документов из засекреченного дела. Их смогла изучить и журналистка Елена Милашина, которая много лет занимается терактом в Беслане. В новом расследовании она рассказывает о ранее неизвестных деталях: из-за чего погибло столько заложников и как следствие пыталось подогнать показания очевидцев под свою основную версию.

На оккупированных территориях Украины расположены тысячи христианских храмов. Большинство из них — православные, но есть также приходы католиков, евангелистов и других конфессий. На смену существовавшему еще несколько лет назад разнообразию вместе с российской армией пришла Русская православная церковь, и теперь многие общины встают перед выбором: перейти под руководство РПЦ или закрыться. Дмитрий Дурнев поговорил с несколькими священниками о том, как происходит "духовная оккупация" Донбасса и Северного Приазовья.

Deutsche Welle: Машу периодически доставляют в медчасть

Музыкантка Мария Колесникова — одна из участниц "женского триумвирата", которая вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало пыталась противостоять Александру Лукашенко на выборах президента Беларуси в 2020 году. Как и Тихановскую, Колесникову пытались вывезти из страны, но на границе с Украиной она порвала свой паспорт. Сейчас одна из лидеров белорусских протестов отбывает 11-летний тюремный срок, связи с ней нет уже полтора года. Марта Сакавик и Елена Доронина поговорили с сестрой активистки Татьяной Хомич о том, как семье все-таки удается получать скудную информацию о Колесниковой и могут ли ее соратники добиться освобождения или обмена.

Хотя в школах Чувашии — небольшой поволжской республики в составе РФ — преподают чувашский, услышать его в публичном пространстве непросто. В быту его продолжают использовать в основном в деревнях, а родители школьников предпочитают отправить детей на дополнительные уроки русского, чтобы они лучше подготовились к выпускным экзаменам. За сохранение чувашского языка борются местные активисты, среди их инициатив — детский летний лагерь, где все стараются говорить только по-чувашски. Ксения Максимова отправилась туда, чтобы поговорить о языковой ситуации в республике с детьми и организаторами.

Бонус: что посмотреть — интервью со звездой американской журналистики

За свою карьеру Кларисса Уорд побывала репортером почти всех основных американских телеканалов почти во всех ключевых регионах мира. Она освещала боевые действия в Ираке, Ливане, Сирии, Афганистане и Украине, была корреспондентом в Лондоне, Москве и Пекине, наведывалась "в гости" к одному из отравителей российского политика Алексея Навального и стала единственной западной журналисткой, которой в 2023 году удалось снять репортаж из охваченного войной сектора Газа. Сейчас Уорд — главный международный корреспондент CNN, обладательница семи премий "Эмми" и одна из главных звезд мировой прессы. Михаил Зыгарь поговорил с ней о том, как работать журналисту в "сломанном" мире, почему СМИ так не любят и зачем пресса вообще нужна, когда столько людей узнают новости из соцсетей.

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