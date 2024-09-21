Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По выходным мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Чем дольше продолжается вторжение РФ в Украину, тем больше россиян становятся его непосредственными участниками. Некоторые уже вернулись на "гражданку", тысячи сделают это в будущем независимо от исхода войны. Для мирных жителей все большей обыденностью становятся случайные встречи с участниками боевых действий — например, в вагоне поезда или салоне самолета. Возвращаясь с фронта, некоторые военные напиваются, устраивают драки и домогаются попутчиц. Алла Константинова поговорила с россиянками, которым военные угрожали сексуализированным насилием.

Нилофар Айюби родилась в Афганистане при первом правлении талибов, а уехала в эмиграцию вскоре после их начала второго. В 2020 году она создала организацию, которая выступала за расширение прав женщин в консервативной мусульманской стране — за это "Талибан" включил Айюби в свои расстрельные списки (правозащитница пережила два покушения). В 2021-м, когда группировка вернулась к власти, активистка вместе с мужем и тремя детьми смогла попасть на эвакуационный самолет, который прислала Польша, и начала новую жизнь в Варшаве. Ирина Халип поговорила с правозащитницей о жизни и работе в Афганистане, опыте эмиграции и желании вернуться на родину.

Украинский город Сумы расположен всего в 30 км от границы с РФ. Российская армия регулярно наносит по нему удары с самого начала полномасштабной войны, но после вторжения ВСУ в Курской области обстрелы заметно усилились — украинские военные в рамках своей операции используют Сумы как важный транспортный узел. Ирина Олегова поговорила с местными жителями и рассказывает, как сейчас живет прифронтовой город.

Этим летом журналистка Марфа Хвостова инкогнито отправилась волонтером в военный госпиталь в одном из российских городов. В местном психиатрическом отделении месяцами живут вернувшиеся с фронта мужчины — кто с шизофренией, кто с посттравматическим расстройством. Они разного возраста и разными путями попали на войну, но никто из тех, с кем удалось пообщаться журналистке, не хочет возвращаться на фронт. Некоторые говорят, что лучше сядут в тюрьму или умрут.

Русская служба BBC: Их ждут тюрьма и пытки

Туркменистан — самая закрытая страна Центральной Азии. Уже почти 20 лет страной правит семья Бердымухамедовых, а вся оппозиция выдавлена за границу. Противники туркменистанского режима публикуют ролики о коррупции в руководстве родной страны, проводят акции протеста и призывают сограждан к протестам. Но и за границей активисты не чувствуют себя в безопасности: многие из них вынужденно обосновались не в ЕС, а в России и Турции, которые депортируют оппозиционеров на родину. Там их ждут уголовные дела и пыточные тюрьмы. Русская служба BBC рассказывает о том, как в этих условиях живет туркменская оппозиция.

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