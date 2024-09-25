В Канцелярию премьер-министра Словакии Роберта Фицо поступил конверт, внутри которого находилась пуля. Об этом пишет словацкое новостное агентство TASR со ссылкой на пресс-службу Канцелярии.

Утром конверт с пулей обнаружили представители Управления по защите должностных лиц во время ежедневной проверки поступившей корреспонденции. Имя отправителя не разглашается.

Пресс-служба правительства Словакии сообщила изданию Politico, что в связи с получением такого письма, которое можно расценить как угрозу, обратилась в полицию. Сам Фицо пока что не комментировал случившееся.

В мае премьер-министр Словакии пережил покушение. Местный житель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в политика, тот был серьезно ранен и перенес несколько операций.

Свой поступок Цинтула объяснил несогласием с политикой премьер-министра, известного своими консервативным и пророссийскими высказываниями. Сейчас напавший на политика содержится в тюрьме, ему грозит пожизненное заключение.

Фицо вернулся к исполнению своих обязанностей летом. Он возложил ответственность за покушение на представителей оппозиции, которые, по его мнению, "раздули политическую ненависть до неуправляемых масштабов".

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