"Хезболла" назначила своим новым руководителем 71-летнего Наима Хасема. Он был заместителем убитого Израилем Хасана Насраллы и является одним из самых известных деятелей ливанской группировки.

В письменном сообщении "Хезболлы" сказано, что совет шуры — ее руководящий орган — назначил Касема генеральным секретарем.

После смерти Насраллы Касем выступал с тремя телевизионными обращениями, в том числе 8 октября он заявил, что "Хезболла" поддерживает усилия, направленные на прекращение огня в войне с Израилем.

В ответ на сообщения о назначении Касема правительство Израиля дало понять, что его может ожидать та же судьба, что Насраллу и Хашема Сафиеддина — возможного следующего лидера "Хезболлы", который был также убит в результате израильского удара.

"Его срок на этой должности может оказаться самым коротким в истории этой террористической организации, если он будет действовать так же, как его предшественники Хасан Насралла и Хашем Сафиеддин, — сказано в сообщении на официальном арабоязычном аккаунте правительства Израиля в соцсети Х. — Для Ливана нет другого решения, кроме роспуска этой организации как военной силы".

Как передает ближневосточный корреспондент Би-би-си Хьюго Бачега, Касем был заместителем генерального секретаря "Хезболлы" более 30 лет и является одним из самых узнаваемых ее лиц.

Касем родился в Бейруте и в 1982 году стал одним из основателей "Хезболлы". Пост заместителя генсека организации он занял в 1991 году, когда организацией руководил Аббас аль-Мусави (он погиб в результате удара израильского вертолета в 1992-м).

Касем — один из основных публичных представителей "Хезболлы" и часто дает интервью иностранным журналистам. После 2006 года, когда "Хезболла" начала полномасштабную войну с Израилем, Насралла практически перестал появляться на публике, и с тех пор именно Касем делал основные заявления от имени группировки.

Однако, как пишут журналисты, Касем не обладает такой же харизмой и ораторскими способностями, какие были у Насраллы.

Насралла был убит 28 сентября в результате израильского авиаудара по подземному штабу "Хезболлы" в Бейруте.

После нападения ХАМАС на израильские населенные пункты в октябре 2023 года и последовавшей за этим военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа Насралла объявил войну Израилю и распорядился вести обстрелы до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из сектора Газа.

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