Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает проведение его переговоров непосредственно с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в надежде на то, что это поможет снизить риски вооруженного конфликта. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два "знакомых с сутью" источника в Вашингтоне.

По данным собеседников агентства, несколько человек в команде Трампа рассчитывают использовать уже имеющиеся прямые контакты американского и северокорейского лидера, чтобы возобновить отношения США и Северной Кореи и "разбить лед" между странами. Reuters отмечает, что общение Трампа во время его первого президентского срока с лидером КНДР закончилось взаимными оскорблениями.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп сообщил, что планирует назначить своим замсоветника по национальной безопасности Алекса Вонга. Бывший чиновник Госдепартамента США в свое время лоббировал прямой контакт Трампа и Кима как дипломатическую стратегию Вашингтона, что на первых порах привело к успешным результатам.

В то же время КНДР игнорировала все призывы наладить отношения, исходившие от Джо Байдена, сменившего Трампа на президентском посту.

Трамп и Ким - от рукопожатий до оскорблений

Неясно и то, как Ким Чен Ын отнесется к возможным попыткам Трампа возобновить контакт, отмечает Reuters. По данным СМИ, неделей ранее северокорейский лидер во время своего выступления на военной выставке в Пхеньяне заявил, что страна "зашла так далеко, как могла, в переговорах с США", но Вашингтон якобы не хочет менять свою политику, из-за чего КНДР и США близки к термоядерной войне.

В то же время Трамп - один из немногих американских президентов, лично встречавшихся с высокопоставленными представителями КНДР в ходе официальных встреч. Во время своего первого президентского срока он в 2018 году провел переговоры с Кимом в Сингапуре, а годом позднее в Ханое состоялась вторая официальная встреча лидеров стран. Ради третьей встречи с лидером КНДР Трамп летом 2019 года посетил демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Кореи.

Целью переговоров с КНДР Трамп ставил денуклеаризацию страны, однако эта идея не увенчалась успехом. Осенью 2019 года Пхеньян обвинил США в провале переговоров, а Трамп раскритиковал Ким Чен Ына и потребовал "провести денуклеаризацию, как было обещано". Высокопоставленный представитель КНДР Ким Ён Чхоль в ответ на это назвал американского лидера "нетерпеливым стариком". В дальнейшем отношения стран лишь ухудшились.

Общению Трампа и Ким Чен Ына может помешать Путин

В последние годы Ким Чен Ын "воодушевлен" расширившимся ракетным арсеналом Пхеньяна и укрепившимися отношениями с Москвой, отмечает Reuters. Среди прочего это привело к подписанию между КНДР и РФ соглашения, предусматривающего "всеобъемлющее" стратегическое партнерство стран.

Это может стать препятствием для целей США. Вашингтон официально не менял своей позиции относительно денуклеаризации Северной Кореи, в то время как РФ отказалась от давления на Пхеньян по этому вопросу. Так, в конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что термин "денуклеаризация" применительно к КНДР "утратил всякий смысл".

В то же время в последние годы РФ потакает Пхеньяну в вопросе обхода санкций ООН. Так, в марте 2024 года Россия наложила вето на продление мандата группы контроля за соблюдением режима санкций ООН против Северной Кореи. Снятие санкций при этом было одним из главных ожиданий КНДР от так и не приведших к результату переговоров с Вашингтоном.

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