Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа — Майком Уолцем, предложенным на пост советника по нацбезопасности, и Китом Келлогом, претендентом на пост спецпосланника по России и Украине. Об этом пишут Reuters и The Wall Street Journal со ссылками на источники.

Собеседники Reuters не приводят подробностей встречи украинской делегации с командой Трампа.

По данным WSJ, к обсуждениям также присоединился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. До этого, как пишет издание, Ермак также встретился во Флориде с Сьюзи Уайлс, которая при Трампе возглавит аппарат Белого дома.

По словам источников WSJ, Ермак посещает Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. Украина, как пишет газета, "планирует сообщить о своей готовности к миру". "Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США или Украины", — сказал собеседник издания, знакомый с планами Киева.

В переходной команде Трампа не ответили на запрос о комментарии, пишет Reuters.

Напомним, вчера источник Delfi в Киеве сообщил, что команда Зеленского пытается установить контакты со штабом Дональда Трампа.

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В Киеве приглашение Украины в НАТО считают одним из ключевых пунктов предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским "плана победы". Однако после избрания Дональда Трампа Зеленский допустил, что "горячая фаза" войны может быть завершена, если "под зонтик НАТО" будет взята контролируемая Киевом украинская территория. При этом он уточнил, что страну невозможно пригласить в альянс частично, без оккупированных территорий, которые Киев будет стремиться "вернуть дипломатическим путем".

Перед встречей министров иностранных дел стран НАТО 3–4 декабря Reuters писал, что среди 32 членов НАТО нет "никаких признаков" консенсуса по поводу приглашения Киева в альянс. МИД Украины заявил, что страна откажется от любых альтернативных членству форматов.

По данным Reuters, сейчас в команде Трампа обсуждаются три основных предложения по миру в Украине: от Кита Келлога, от Джея Ди Вэнса и от бывшего посла США в Германии и бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла. Все они исключают членство Украины в НАТО в ближайшее время.

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