Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о закрытии израильского посольства в Дублине, пишет газета The Times of Israel. Это решение он объяснил "крайне антиизраильской политикой ирландского правительства".

"Антисемитские действия, которые Ирландия предпринимает против Израиля, и её риторика основаны на делегитимации и демонизации еврейского государства и на двойных стандартах. Ирландия перешла все красные линии в своих отношениях с Израилем", — заявил Саар.

В мае Израиль отозвал своего посла из Ирландии после того, как власти страны объявили о признании независимости Палестины. При этом ирландский посол продолжил работать в Израиле.

В конце прошлой недели Дублин присоединился к поданному ЮАР в Международный суд ООН иску о геноциде палестинцев в секторе Газа. Сообщалось, что Ирландия предложит суду расширить толкование геноцида, совершаемого государством.

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