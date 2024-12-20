Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, обломки упали в нескольких районах города, известно о семи пострадавших.

Около 7 утра 20 декабря мэр Киева Виталий Кличко предупредил о работе ПВО в столице Украины. Вскоре стало известно, что обломки ракет упали в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах города.

По данным Кличко, в результате атаки пострадали девять человек, четверо из них госпитализированы. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, также известно об одном погибшем. Это подтвердил и Кличко. О погибшем также сообщила полиция Киева. По данным полицейских, в момент обстрела человек был на улице.

Кроме того, в Голосеевском районе повреждены тепломагистраль, офисное здание и дорожное покрытие, а также загорелись несколько автомобилей. Без тепла, по данным Кличко, остались 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.

В Днепровском районе обломки, по словам Кличко, упали на крышу дома. В военной администрации уточнили, что повреждено недостроенное здание.

В Соломенском и Шевченковском районах известно о пожарах в результате падения обломков, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Минобороны РФ заявило, что обстрел Киева стал ответом на удар ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. В заявлении ведомства говорится, что российские войска нанесли удар по пункту управления Службы безопасности Украины, киевскому конструкторскому бюро "Луч" и по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

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