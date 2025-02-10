Politico: страны ЕС разрабатывают юридическую базу для захвата танкеров российского "теневого флота"

Европейские страны ведут закулисные переговоры о подготовке юридических оснований для захвата танкеров, в нарушение санкций перевозящих российскую нефть через Финский залив. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических и правительственных кругах.

В частности, изучается возможность использовать международное право для захвата судов в рамках борьбы с пиратством и предотвращения экологических катастроф. Если согласия по этому вопросу не удастся достичь на международном уровне, дополнительные преграды для танкеров появятся в национальном законодательстве (например, требование страховаться только у ограниченного круга надежных операторов).

"Почти 50% подсанкционной торговли [российской морской нефтью] проходит через Финский залив. Есть экологические угрозы, есть атаки на нашу подводную инфраструктуру. Вопрос в том, что мы можем сделать с этими кораблями. Мы не можем заблокировать все море, но мы можем усилить контроль", — заявил в разговоре с Politico министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По мнению юристов и экспертов, опрошенных изданием, воплотить эти планы будет нелегко. Так, Шон Прайбил из юридической компании Holland & Knight отмечает, что за пределами территориальных вод задержание судна по современным договорам почти невозможно, а ссылка на борьбу с пиратством обычно оправдана, если речь идет о подозрении в нападении на другой корабль, но не в повреждении подводной инфраструктуры.

Айзек Херст, главный юрист юридической фирмы International Maritime Group, согласен с коллегой и называет разработку новых национальных законов, направленных на захват судов "теневого флота", "крайне рискованной". Эксперт уверен, что реализация таких решений будет оспорена в международных судах, а тяжбы обойдутся в "десятки миллионов" евро, не говоря о расходах на содержание захваченных судов и их экипажей.

Высокопоставленный сотрудник латвийской разведки, говоривший с Politico на условиях анонимности, признал существование таких трудностей и необходимость "соблюдать принцип свободного судоходства в соответствии с международным правом". "Мы работаем с партнерами, чтобы найти баланс между этой свободой и правом прибрежных государств защищать свои подводные кабели", — утверждает источник.

В декабре Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций, введенных против России после начала полномасштабного вторжения в Украину, добавил в черный список 52 танкера, участвующих в работе "теневого флота" по обходу введенных ранее ограничений против торговли нефтью и нефтепродуктами.

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