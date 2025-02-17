Der Spiegel: Бербок полгода блокировала обмен Навального

Власти Германии и США планировали обменять Алексея Навального на киллера Вадима Красикова, но сделку долго откладывали из-за несогласия главы МИД ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock). Об этом пишет журнал Der Spiegel в расследовании, опубликованном в воскресенье, 16 февраля, в годовщину гибели оппозиционера.

Бербок тормозила обмен Навального

По данным журнала, идея обменять Навального на Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченца, впервые возникла в начале лета 2022 года. К проекту обмена почти сразу подключились Соединенные Штаты, которые хотели вызволить американцев из российских тюрем. Идею масштабного обмена с участием нескольких заключенных, среди которых Навальный, выдвинула Хиллари Клинтон. Ей помогал экс-госсекретарь Джон Керри.

В апреле 2023 года супруга оппозиционера Юлия Навальная и соратница политика Мария Певчих встретились в Берлине с Бербок. По данным Der Spiegel, та выразила сомнения о целесообразности обмена Навального на Красикова, сославшись на "принцип законности в международном праве". Глава МИД ФРГ была обеспокоена, что освобождение Красикова откроет путь к новым политическим убийствам в Европе. Кроме того, она спросила, не вернется ли Навальный в Россию после освобождения. Его жена ответила отрицательно.

В Вашингтоне считали, что Бербок поддерживает обмен, а процесс тормозит канцлер Олаф Шольц. "Американцы едва ли могли ошибаться сильнее. Именно Бербок тормозит дело Навального", - отмечает Der Spiegel.

Советник Шольца: Мы опоздали

Летом 2023 года Шольц заявил тогдашнему министру юстиции Марко Бушману, что, "возможно, есть способ освободить Навального". Тот поддержал этот план, но Бербок по-прежнему была против.

Лишь к концу осени 2023 года США и Германия договорились о сделке, которая предполагала обмен Красикова и российских агентов, заключенных на Западе, на журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и Навального. Шольц лично убедил Бербок снять вето. С начала 2024 года к процессу подключился Роман Абрамович.

Когда в феврале 2024 года Навальный погиб в колонии, советник Шольца по внешней политике Йенс Плётнер сказал: "Может быть, мы опоздали", пишет Der Spiegel. Готовившийся большой обмен заключенными состоялся в августе 2024 года, но уже без Навального.

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